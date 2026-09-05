8 zaskakujących faktów o Freddiem Mercurym! Tylko najwięksi fani o tym wiedzą

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-09-05 7:00

Freddie Mercury - z pewnością jedno z tych nazwisk, które świetnie znają nie tylko najwięksi fani i fanki muzyki z całego świata. Frontman zespołu Queen na zawsze zapisał się w historii szeroko pojmowanej popkultury i cieszy się wielkim uznaniem po dziś dzień. Jakie tajemnice skrywa osoba legendarnego wokalisty? Oto 8 zaskakujących faktów!

Freddie Mercury z uniesionymi rękami i gitarą podczas koncertu. O ciekawostkach z życia artysty przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe - fot. Neal Preston/ Materiały prasowe

Cały świat zna go jako Freddiego Mercury'ego, urodził się jednak, dokładnie 5 września 1946 roku, jako Farrokh Bulsara. Przyszły frontman zespołu Queen przyszedł na świat w Stone Town na terenie historycznego kraju Sułtanat Zanzibaru, który zlokalizowany był w Afryce Wschodniej. Ze względu na fakt, iż Zanzibar był w tym czasie brytyjskią kolonią, Farrokh uzyskał brytyjskie obywatelstwo. Jako ośmiolatek Bulsara trafił do zlokalizowanej w pobliżu Bombaju brytyjskiej szkoły z internatem dla chłopców i to tam zaczęła dawać o sobie jego muzyczna pasja i szerzej pojmowane zainteresowanie sztuką. Było to kontynuowane także w kolejnych latach, gdy rodzina przyszłej ikony muzyki przeniosła się już do Wielkiej Brytanii.

Na Wyspach Farrokh skończył studia artystyczne, grywał w kolejnych zespołach i zajmował się sprzedażą na targu Kensington Market ubrań i dodatków. Przełom dla niego nadszedł w końcu w 1970 roku, kiedy to objął stanowisko wokalisty w zespole Smile, którego był fanem. To z jego inicjatywy formacja zmieniła nazwę na Queen - reszta, jak to mówią, jest już historią.

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8 zaskakujących faktów o Freddiem Mercurym!

Farrokh Bulsara karierę robił już jako Freddie Mercury i to właśnie pod takim imieniem i nazwiskiem zna go dziś świetnie cały świat. Muzyk uznawany jest obecnie za jednego z najwybitniejszych wokalistów w historii muzyki, do tego pamiętamy go jako świetnego pianistę, kompozytora i autora piosenek.

W 2026 roku przypada rocznica 80. urodzin artysty, a także 35 lat od jego przedwczesnej śmierci. Freddie zmarł 24 listopada 1991 roku, zaledwie dzień po tym, gdy ukazało się oficjalne oświadczenie prasowe, w którym przyznał on, że zmaga się z AIDS. Bezpośrednią przyczyną śmierci artysty było grzybicze zapalenie płuc, spowodowane obniżeniem odporności, co było jednym ze skutków ubocznych AIDS.

Wydaje Ci się, że wiesz już wszystko o Mercurym? Oto osiem faktów, które mogą zaskoczyć nawet największych fanów!

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1. Miłośnik kotów - ale tylko adoptowanych

Nie jest tajemnicą, że Freddie był wielkim miłośnikiem kotów. Muzyk nie kupował jednak mruczków i był wielkim zwolennikiem ich adopcji. Przez swoje życie wokalista opiekował się co najmniej dziesięcioma kotami - większość adoptował dzięki organizacji Blue Cross.

2. Barbara Valentin

W początkach lat 80. Freddie blisko przyjaźnił się z austriacką aktorką Barbarą Valentin. Muzyk mieszkał nawet z kobietą i jej córką. Od lat plotkuje się o tym, że ich relacja mogła mieć dużo bliższy charakter.

3. Cztery dodatkowe zęby

Freddie Mercury miał aż cztery dodatkowe zęby! To one spowodowały, że jego szczęka miała tak charakterystyczny kształt, a część siekaczy była wysunięta do przodu. Choć muzyk mógł usunąć dodatkowe zęby, to nigdy się na to nie zdecydował i twierdził, że to im właśnie zawdzięcza swój charakterystyczny sposób śpiewania.

4. Filatelista

Zaskakującą pasją Freddiego było zbieranie znaczków! Filatelistykę jako rodzaj hobby wokalista przejął od swojego taty.

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5. Zakres wokalu

Uznaje się, że naturalnie Freddie mówił głosem w zakresie barytonu. Śpiewał najczęściej tenorem, choć jego zakres wokalny był szeroki i obejmował tak niski bas, jak i wysoki sopran.

6. Przyjaźń z Timem Currym

Freddie Mercury był wielkim fanem tak spektaklu, jak i filmu Rocky Horror Picture Show. Udało mu się nawet poznać z odtwórcą roli głównej, czyli Timem Currym. Ostatecznie aktor i wokalista zostali bliskimi przyjaciółmi.

7. Freddie miał córkę?!

To w 2025 roku świat zelektryzowała wiadomość o tym, jakoby Freddie doczekał się córki. Muzyk miał być w pełni świadomy jej istnienia i miał brać czynny udział w jej wychowaniu. Historia ta została opisana przez rzekomą córkę w głośnej książce Kocham, Freddie. Sekretne życie i miłość Freddiego Mercury’ego, której współautorką jest Lesley-Ann Jones. Kobieta, której personaliów nie poznaliśmy, zmarła w wieku 48 lat na początku tego roku.

8. Freddie Mercury w Warszawie

Co prawda sam Freddie Mercury nigdy w Warszawie nie wystąpił, w Stolicy Polski jest jednak miejsce, upamiętniające wokalistę. Mowa o Alei im. Freddiego Mercury'ego, która znajduje się pomiędzy Aleją Nojiego a ulicą Kawalerii w pobliżu Ambasady Wielkiej Brytanii.

Tak przez lata zmieniał się Freddie Mercury - zobacz zdjęcia!