Kto najbardziej zainspirował muzyka Judas Priest? Gitarzysta Glenn Tipton wskazał swojego idola

Nie da się ukryć, że Glenn Tipton z Judas Priest był inspiracją dla wielu gitarzystów na całym świecie. Zanim jednak muzyk Judas Priest wziął do ręki ten instrument i dołączył do legendarnej formacji, sam potrzebował potężnego impulsu. Na łamach magazynu Classic Rock wyznał wprost, że jego największym idolem był Rory Gallagher.

Irlandzki gitarzysta bluesowy, który sprzedał ponad 30 milionów płyt na całym świecie, był inspiracją również dla muzyków grunge'owych. A to wszystko za sprawą swojego charakterystycznego stylu ubioru (wytarte jeansy i flanelowa koszula). Muzyk sprzedał na całym świecie ponad 30 milionów płyt. Niestety, Gallagher zmarł w 1995 roku w wieku 47 lat w wyniku powikłań po przeszczepie wątroby.

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Wierzcie lub nie, ale Rory Gallagher był dla mnie większą inspiracją niż Jimi Hendrix. Rory miał większy wpływ na moją decyzję o tym, że chcę uczynić z gry na gitarze swój sposób na życie niż ktokolwiek inny. [...] Kiedy pierwszy raz go zobaczyłem, byłem jeszcze dzieciakiem i nie umiałem nawet grać na gitarze. Nie miałem o tym zielonego pojęcia! Widok kolesia z poturbowanym, starym Stratocasterem i wzmacniaczem AC30, z którego spływał pot podczas grania bluesa, zrobił na mnie niesamowite wrażenie – przyznał Tipton.

Ten pierwszy raz nastąpił w kultowym klubie Mother’s w Birmingham. Właśnie w tym miejscu zagrało trio Taste, w którym oprócz Gallaghera występowali także: basista Charlie McCracken oraz perkusista John Wilson. Grupa ta wypuściła debiutancki album pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Gitarzysta Judas Priest podkreślił też, że Gallagher – mimo ogromnego talentu – nigdy nie zdobył tak wielkiej popularności, na jaką zasługiwał. – Rory był niezwykłym graczem – miał fantastyczne wyczucie i energię. I był niesamowicie bezpośredni. Naprawdę można było się z nim utożsamiać – dodał Tipton.

Gallagher wydał łącznie 14 albumów jako artysta solowy, w tym trzy wydawnictwa "live". Do jego najbardziej znanych wydawnictw należą: debiutancki solowy krążek z 1971 roku, Deuce z tego samego roku oraz albumy koncertowe: Live! In Europe (1972), a także Irish Tour '74 (1974).

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