Rocktoberfest 2026 – urodziny Radia Eska Rock za nami. Tak bawiliście się podczas tego niezapomnianego wydarzenia

Październikowy wieczór w stołecznym klubie Progresja upłynął pod znakiem rockowej muzyki. Radio Eska ROCK po raz kolejny świętowało swoje urodziny organizując uwielbianą przez słuchaczy imprezę pod szyldem Rocktoberfest. W czwartek 22 października 2026 roku doskonale wszystkim znani prezenterzy stacji zaprosili słuchaczy na koncertowe spotkanie z dwiema znakomitymi formacjami. Na scenie wystąpiły zespoły Happysad oraz 4 Szmery, a samo wydarzenie stało się okazją do wspólnego świętowania w rytmie gitarowych riffów. Swój DJ-ski set na rozpoczęcie oraz po zakończonych koncertach zaprezentował również Hirek Wrona serwując nam największe rockowe kawałki.

Happysad w tym roku także obchodzi urodziny!

Podczas urodzin Eski ROCK, wystąpiła formacja Happysad. Grupa właśnie objeżdża Polskę w ramach swojej trasy z okazji 25-lecia istnienia i od lat zajmuje ważne miejsce na polskiej scenie rockowej, łącząc alternatywne brzmienia z charakterystycznymi tekstami i melodiami, które łatwo zapadają w pamięć. Twórczość zespołu od dawna przyciąga słuchaczy ceniących piosenki opowiadające o emocjach, relacjach i codziennych doświadczeniach. Właśnie połączenie osobistego charakteru tekstów z gitarową energią sprawiło, że Happysad zdobył wierną publiczność, która licznie stawiła się także podczas Rocktoberfest. Podczas koncertu nie zabrakło największych przebojów formacji, jak "Zanim pójdę", "Mów mi dobrze" czy "Łydka", które od lat regularnie grane są w rozgłośniach radiowych w całym kraju, a w Progresji publiczność odśpiewała je niemalże za Jakuba Kawalca. Obecność zespołu w programie urodzinowym pozwoliła zestawić bardziej melodyjne oblicze rocka z mocniejszymi dźwiękami, które wybrzmiały dzięki założonej w Bochni formacji 4 Szmery.

Najbardziej rockowe wydarzenie Michała Cieślika | RocktoberFest Eska ROCK

4 Szmery przypomnieli siłę klasycznego hard rocka

Koncertowy wieczór rozpoczął się od występu zespołu 4 Szmery, znanego z interpretacji utworów legendarnej formacji AC/DC. Zespół odwołuje się do tradycji hard rocka, w której najważniejsze są wyraziste riffy, mocna sekcja rytmiczna i bezpośrednia, koncertowa energia. Muzyka AC/DC od dekad pozostaje ważnym punktem odniesienia dla fanów gitarowego grania. Charakterystyczne brzmienie grupy sprawiło, że jej utwory na stałe zapisały się w historii rocka. 4 Szmery kontynuują tę tradycję, prezentując repertuar skierowany do miłośników klasycznych, mocnych dźwięków. Dzięki ich scenicznej energii mogliśmy wspólnie odśpiewać heavy metalowy hymn "Highway to Hell" czy monumentalny "Thunderstruck". Nie zabrakło także największego autorskiego przeboju formacji "Profil", który podbił radiowe rozgłośnie.

Eska ROCK świętowała 22. urodziny w Warszawie

Progresja po raz kolejny stała się miejscem koncertowego spotkania fanów gitarowej muzyki oraz ludzi, którzy od lat tworzą niepowtarzalną atmosferę Eski ROCK. Imprezy urodzinowe radia to coś więcej niż symboliczne odliczanie kolejnych lat działalności. To także okazja do spotkania ze słuchaczami, którzy od 2004 roku wybierają rockowe brzmienia prezentowane na antenie Eski ROCK oraz wspólnego świętowania przy muzyce. Trudno wyobrazić sobie lepszą formę celebracji niż wieczór wypełniony gitarowymi dźwiękami oraz anegdotami, którymi jak z rękawa sypał niezastąpiony Dawid Zygmunt w roli konferansjera. Drzwi klubu otworzyły się o 19:00, a impreza rozpoczęła się godzinę później i trwała do późnych godzin nocnych. Tego wieczoru nie brakowało dobrej energii, znakomitej zabawy, wspólnego śpiewania, prezentów dla ulubionych prezenterów (chyba nikogo nie zdziwił fakt, iż najwięcej zebrał ich Zygmunt) oraz spotkań z najlepszymi słuchaczami na świecie!

Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak wyglądała tegoroczna edycja Rocktoberfest 2026, czyli 22. urodziny Radia Eska ROCK!