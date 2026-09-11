Dave Mustaine (Megadeth) wskazał 10 albumów, które zmieniły jego życie. Na liście m.in. Judas Priest, AC/DC czy Queen

Dave Mustaine (Megadeth) wskazał 10 albumów, które zmieniły jego życie

Nie da się ukryć, że Dave Mustaine od ponad czterech dekad wyznacza standardy w świecie ciężkich brzmień, a tworzony przez niego Megadeth dorobił się statusu prawdziwej instytucji na metalowym rynku. Zanim jednak zaczął on tworzyć riffy, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii ciężkich brzmień, był po prostu młodym chłopakiem szukającym ucieczki w muzyce. W licznych wywiadach frontman Megadeth wielokrotnie wracał do płyt, które wywarły na nim największe wrażenie i sprawiły, że sam chwycił za gitarę.

Megadeth - najsłynniejsze numery legendy thrash metalu / Eska Rock

Mustaine przyszedł na świat 13 września 1961 roku. Wychowywał się w trudnych warunkach, a ucieczką od problemów rodzinnych stała się dla niego właśnie muzyka. Szybko zyskał reputację jednego z najszybszych i najbardziej utalentowanych gitarzystów w okolicy. Pod koniec 1981 odpowiedział na ogłoszenie perkusisty Larsa Ulricha i dołączył do Metalliki.

W kwietniu 1983 roku, tuż przed nagraniem debiutanckiego albumu, Mustaine został jednak wyrzucony ze składu grupy. Muzyk nie mógł pogodzić się z taką decyzją. Był wściekły, a jednocześnie zdeterminowany, żeby utrzeć nosa byłym kolegom. Postawił sobie jasny cel: chciał stworzyć zespół, który będzie grał szybciej i ciężej niż Metallica. I tak właśnie oto powstał Megadeth. Początkowo szukał on wokalisty do grupy, ale ostatecznie sam stanął przed mikrofonem. Od tamtej pory, przez ponad 40 lat, niestrudzenie (pomimo wielu roszad personalnych na przestrzeni tych czterech dekad) stoi na czele jednego z najważniejszych metalowych zespołów wszech czasów.

Wróćmy jednak do początków. Kiedyś, w programie Vinyl Obsession, lider Megadeth przyznał, że Let There Be Rock od AC/DC "wstrząsnął jego światem". Ten album znalazł się, rzecz jasna, na liście najważniejszych wydawnictw, które wytypował w rozmowie z magazynem The Quietus.

Jakie jeszcze albumy zmieniły życie Dave'a Mustaine'a? Tego dowiecie się z galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu.

Oto ciekawostki o albumie Rust in Peace od Megadeth: