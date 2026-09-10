Wojna o taśmy Oasis! Bezcenne archiwa zespołu trafią na aukcję

Unikalna kolekcja taśm, prób i bezcennych pamiątek związanych z formacją Oasis pójdą pod młotek. Materiały z lat 1994–2001 zgromadził dawny realizator dźwięku grupy, Huw Richards. Na aukcję wystawia je jego syn, Owain. Całość jest wyceniana między 1,2 a 1,6 miliona funtów. Takie są szacunki domu aukcyjnego Littleton Auctions.

Największe przeboje Oasis

Jak czytamy, kolekcja zatytułowana The Desk Tapes obejmuje ponad 60 nagrań koncertowych (w tym prawdopodobnie jedyny istniejący zapis legendarnego występu Oasis nad Loch Lomond w Szkocji z 1996) czy ponad 100 godzin nagrań z prób oraz tzw. soundchecków.

Dziennik The Times natomiast donosi, że Liam i Noel Gallagherowie nie są z tego powodu bynajmniej zadowoleni. I żądają zwrotu wszystkich tych nagrań. "Obóz Oasis doskonale wie o aukcji i wyraził swoje obawy, co jest w pełni zrozumiałe przy tej skali i znaczeniu materiału. Wszystko prowadzimy jednak z pełną przejrzystością i zgodnie z prawem" – odpowiedział jednak Ben Homer, dyrektor zarządzający Littleton Auctions.

Należy także zaznaczyć, że nabywca materiałów nie będzie mógł w żaden sposób ich wydawać ani komercyjnie wykorzystywać bez oficjalnej zgody i licencji ze strony zespołu.

Oasis znów ruszy w trasę? Noel Gallagher daje jasny sygnał w wywiadzie

W 2025 muzycy Oasis, po ponad dekadzie przerwy, powrócili na scenę. I zagrali ponad 40 koncertów na Starym Kontynencie, w Japonii, Ameryce Południowej oraz Północnej. Trasa, rzecz jasna, okazała się ogromnym sukcesem. Nic dziwnego: był to powrót grupy na scenę po ponad dekadzie przerwy. Fani szybko wypatrywali kolejnych występów. W przestrzeni medialnej od dłuższego czasu przewijają się informacje, że grupa planuje występy w 2027.

– Ujmijmy to tak: w przyszłym roku nie ma żadnego wielkiego turnieju piłkarskiego, więc w lato... cóż, musimy coś zrobić w lato, prawda? – powiedział Noel Gallagher w stacji radiowej talkSPORT.

Wygląda, że coś jest na rzeczy. Od kilku dni w mediach społecznościowych zespół udostępnia krótkie filmiki, które zwiastują przyszłoroczne koncerty w różnych europejskich miastach, m.in. w Glasgow, Manchesterze, Monachium czy Barcelonie. Teraz pozostaje tylko czekać na oficjalne ogłoszenie.

Oto najlepsze albumy w dorobku Oasis [TOP5]: