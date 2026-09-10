Mają miliardy streamów i złoto w USA. W nowym singlu Giant Rooks śpiewają o partnerce, która wyjeżdża do Marsylii.

Giant Rooks śpiewają o bolesnym rozstaniu. Partnerka wyjeżdża do Marsylii

Zespół Giant Rooks powraca z nowym singlem, w którym zamienia pęknięcia w relacji w poruszającą opowieść o nadziei i pożegnaniu. Utwór „The Big Night Out” to słodko-gorzka historia o miłości, która dobiega końca, a partnerka lub partner szykuje się do wyjazdu do Marsylii. Indiepopowa piosenka opowiada o sprzecznościach, które towarzyszą końcowi związku – bliskości mieszającej się z emocjonalnym dystansem i lęku przed utratą ukochanej osoby. W tej opowieści o wewnętrznych konfliktach i nadchodzącym rozstaniu powraca desperacka prośba: „powiedz mi, jak mogę sprawić, żebyś został/a”, nadając całości niezwykle emocjonalny ciężar.

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Nowy album już wkrótce

Singiel „The Big Night Out” jest zapowiedzią trzeciego albumu zespołu. Krążek zatytułowany „If Heaven Exists, This Might Be It” ukaże się już 16 października. Płyta jest następczynią wydawnictw „ROOKERY” oraz „How Have You Been?”. Na nowym albumie znajdzie się 12 utworów, które skupią się na tęsknocie za więzią w świecie pełnym manipulacji i wewnętrznych konfliktów. Pośród opowieści o przemijaniu i zagubieniu zespół kieruje jednak uwagę słuchaczy w stronę bezpiecznych przystani, jakimi mają być miłość i przyjaźń.

Miliardy streamów i koncerty na całym świecie

Dzięki emocjonalnym tekstom i porywającym występom na żywo, Giant Rooks zyskali status jednego z najciekawszych współczesnych zespołów indie. Grupa ma na koncie łączną liczbę ponad 4 miliardów streamów, złotą płytę w USA i wiele radiowych hitów w Europie. Ich ostatni album, „How Have You Been?”, zadebiutował na pierwszym miejscu niemieckiej listy sprzedaży. Globalna popularność zespołu stale rośnie. W 2024 roku grupa zamknęła wyprzedaną trasę po Ameryce Północnej, a także wystąpiła jako gość specjalny Louisa Tomlinsona. Muzycy pojawili się też na scenach tak wielkich festiwali jak Lollapalooza w Chicago, Reading & Leeds czy Corona Capital w Meksyku.

Niedawno zagrali w Polsce

W 2025 roku zespół zagrał dwa wyprzedane koncerty w swoim rodzinnym mieście Hamm w Niemczech, co było dla nich symbolicznym powrotem do korzeni. Polscy fani również mieli niedawno okazję zobaczyć ich na żywo. W sierpniu tego roku grupa dała rewelacyjny koncert podczas Bittersweet Festival w Poznaniu.