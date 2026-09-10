King Diamond przerwał milczenie! Zdradził powód odejścia gitarzysty Andy'ego LaRocque’a ze składu grupy

Pod koniec lipca 2026 roku w sieci pojawił się komunikat, że po ponad czterech dekadach gitarzysta Andy LaRocque oficjalnie opuścił szeregi formacji King Diamond. Ta informacja zszokowała fanów. – Nasza przyjaźń i wzajemny szacunek nigdy się nie zmienią i z całego serca życzymy sobie nawzajem wszystkiego, co najlepsze na przyszłość! – mogliśmy przeczytać w udostępnionym poście w mediach społecznościowych. Jego następcą został Gus G, który w przeszłości współpracował m.in. z Ozzym Osbourne'em.

LaRocque odniósł się do całej sytuacji na swoim profilu na Facebooku. – Odejście z "rodziny" po ponad 40 latach pełnych świetnej muzyki, przyjaciół i wielu wspaniałych wspomnień nie jest łatwą decyzją, ale wspólnie postanowiliśmy rozstać się w duchu szacunku i przyjaźni, życząc sobie nawzajem wszystkiego, co najlepsze na przyszłość! – napisał szwedzki muzyk.

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W nowym wywiadzie dla portalu Metal Injection King Diamond, frontman formacji, zdradził, co doprowadziło do tego rozstania.

Z pewnością nadal jesteśmy przyjaciółmi. To się nigdy nie zmieni. Myślę, że już od jakiegoś czasu zmierzaliśmy w innych kierunkach. To w końcu doprowadziło do punktu, w którym pomyślałem: "Dobra, coś musi się zmienić. Tak dłużej być nie może". Życzę mu i jego żonie wszystkiego, co najlepsze na świecie. Projekt poboczny Andy’ego [chodzi o zespół Lex Legion - przyp. red.] nie miał z tym absolutnie nic wspólnego – powiedział King Diamond.

Wokalista przyznał, że głównym powodem były... kwestie związane z koncertowaniem. – Mam wrażenie, że gdy Andy usłyszał o naszych nowych planach trasowych i ogólnych założeniach na przyszłość, jego reakcja nie brzmiała "super", a raczej: "mój Boże, chyba żartujesz?". Nie sądzę, by lubił koncertować tak bardzo, jak my teraz. Widziałem to już wielokrotnie wcześniej – Michael Denner z Mercyful Fate odszedł, bo nie radził sobie z rozłąką i napięciami w domu. Większość muzyków, którzy odchodzili z zespołu na przestrzeni lat, robiła to z powodu rodziny. Dziś jeździmy w dłuższe trasy i będziemy to kontynuować, ponieważ to dla nas niezwykle ważne – podsumował Diamond.

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