Na nowej płycie wszystko zrobił sam. Igor Herbut z utworem idealnym na jesień

Igor Herbut nie zwalnia tempa. Premiera albumu już za chwilę

To było dla niego naprawdę intensywne lato. Igor Herbut razem z Zalią i Vito Bambino współtworzył tegoroczną Orkiestrę Męskiego Grania, ale najwyraźniej nie zamierza zwalniać tempa. Artysta wraca do promocji swojego solowego albumu „Żeremie”, którego premiera odbędzie się już 2 października. Czasu zostało niewiele, a fani mogą już oficjalnie odliczać dni na Spotify.

Na zaledwie trzy tygodnie przed premierą płyty wokalista podzielił się z fanami nowym, wzruszającym singlem. Utwór „Jak Ci jest?” to pełen ciepła i nostalgii numer, który zapowiada klimat nadchodzącego krążka.

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Do piosenki powstał także teledysk, za który odpowiada reżyserka Kasia Grabek, znana ze współpracy z Herbutem przy klipach do „Tak ma być” oraz „Żółw”. Co ciekawe, artysta dał jej pełną swobodę interpretacji. Ta postanowiła odejść od oczywistych skojarzeń i pokazać historię z zupełnie innej perspektywy.

„Nie szukałam w pomyśle na ten teledysk miłości. Postanowiłam pokazać codzienność dwojga zupełnie różnych bohaterów, w chłodnej i surowej odsłonie. Oparłam więc cały pomysł na tytułowym “Jak Ci jest?” - próbując sportretować mężczyzn pomiędzy tym jak widzą ich inni, a tym co dzieje się wewnątrz nich, kiedy nikt nie patrzy” – wyjaśnia autorka klipu.

Na płycie „Żeremie” wszystko zrobił sam

Fani, którzy nie mogą doczekać się premiery, mogą już teraz poznać całą tracklistę płyty na Spotify. Na krążku „Żeremie” znajdzie się dwanaście piosenek. Co ważne, podobnie jak przy pierwszym solowym wydawnictwie, Igor Herbut odpowiada za wszystko – od muzyki, przez teksty, aż po produkcję całego materiału.

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Okazuje się, że to nie koniec niespodzianek. Specjalnie dla najwierniejszych słuchaczy i miłośników fizycznych wydań wokalista przygotował coś absolutnie wyjątkowego. W kolekcjonerskim boksie dostępnym w przedsprzedaży znajdzie się dodatkowa płyta „Darń”.

Będzie ona zawierać surowe, robocze wersje nowych utworów. Większość z nich artysta nagrał przy fortepianie, na dyktafon. Jak sam podkreśla, zależało mu, by słuchacze mogli wejść głębiej w proces tworzenia i poznać kompozycje w ich najbardziej pierwotnej i szczerej formie.

Igor Herbut rusza w trasę. Artysta odwiedzi 10 miast

Zaledwie kilka dni po premierze albumu Igor Herbut wyruszy w trasę koncertową „Żeremie Tour”, która obejmie dziesięć największych miast w Polsce. Tym razem, w odróżnieniu od cieszącej się ogromną popularnością trasy „Solo Act”, artysta nie pojawi się na scenie sam z fortepianem. Pierwszy koncert odbędzie się już 12 października w Katowicach.

Harmonogram trasy „Żeremie Tour”:

12.10 - Katowice - NOSPR

13.10 - Warszawa - Teatr Roma

14.10 - Kraków - Centrum Kongresowe ICE

18.10 - Toruń - CKK Jordanki 20.10 - Gdańsk - Stary Maneż

03.11 - Szczecin - Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza

07.11 - Wrocław - Narodowe Forum Muzyki

25.11 - Bielsko-Biała - Cavatina Hall

14.12 - Poznań - Sala Ziemi

15.12 - Łódź - Wytwórnia