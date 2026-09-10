Niepublikowany utwór Van Halen ujrzy światło dzienne! Unikalne nagranie trafi na winyl
Chociaż ten numer Van Halen od lat krążył wśród kolekcjonerów jako bootleg, teraz – po raz pierwszy – doczeka się oficjalnej premiery na fizycznym nośniku. Mowa o kompozycji Glitter, a konkretnie o nagraniu koncertowym z 1974 roku, które zostało zarejestrowane jeszcze z udziałem pierwszego basisty Marka Stone’a. Jego zdobycie nie będzie jednak takie proste.
Utwór ukaże się na 7-calowym picture discu jako dodatek do ekskluzywnej, limitowanej antologii przygotowanej przez perkusistę Alexa Van Halena. Cały nakład wyniesie zaledwie 1500 egzemplarzy.
Co ciekawe, wersja deluxe książki (350 sztuk) rozeszła się błyskawicznie i jest już wyprzedana. Wciąż dostępna jest jednak edycja collector (1150 sztuk), za którą trzeba zapłacić drobne… 345 funtów (ok. 1735 zł). Całość można nabyć na stronie wydawnictwa Genesis Publications. Ponadto w zestawie fani znajdą brelok, repliki kostek gitarzysty Eddiego Van Halena, a także sześć kolekcjonerskich pocztówek. Warto nadmienić, że każdy egzemplarz został podpisany przez perkusistę VH.
"Van Halen otwiera rodzinne archiwum Van Halenów po raz pierwszy. Od przybycia braci z Holandii do Kalifornii w 1962 roku, przez podwórkowe imprezy w Pasadenie, ich debiutancki album z 1978 roku aż po triumf na szczytach list przebojów z płytą "1984" – historia zespołu zostaje opowiedziana za pomocą niezwykłej kolekcji korespondencji, pamiątek z tras koncertowych, okładek albumów, materiałów prasowych, sprzętu muzycznego, niepublikowanych fotografii i wielu innych eksponatów. Zawierająca zdjęcia z wczesnych lat zespołu na Sunset Strip, ich pierwszych tras koncertowych po Japonii w 1978 roku oraz przełomowych występów, takich jak US Festival w 1983 roku i Monsters of Rock w 1984 roku, książka "Van Halen" gromadzi rzadkie materiały archiwalne obok prac cenionych fotografów" – możemy przeczytać w zapowiedzi publikacji. Premiera całości nastąpi w listopadzie 2026.