Niepublikowany utwór Van Halen ujrzy światło dzienne! Unikalne nagranie trafi na winyl

Chociaż ten numer Van Halen od lat krążył wśród kolekcjonerów jako bootleg, teraz – po raz pierwszy – doczeka się oficjalnej premiery na fizycznym nośniku. Mowa o kompozycji Glitter, a konkretnie o nagraniu koncertowym z 1974 roku, które zostało zarejestrowane jeszcze z udziałem pierwszego basisty Marka Stone’a. Jego zdobycie nie będzie jednak takie proste.

Utwór ukaże się na 7-calowym picture discu jako dodatek do ekskluzywnej, limitowanej antologii przygotowanej przez perkusistę Alexa Van Halena. Cały nakład wyniesie zaledwie 1500 egzemplarzy.

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Co ciekawe, wersja deluxe książki (350 sztuk) rozeszła się błyskawicznie i jest już wyprzedana. Wciąż dostępna jest jednak edycja collector (1150 sztuk), za którą trzeba zapłacić drobne… 345 funtów (ok. 1735 zł). Całość można nabyć na stronie wydawnictwa Genesis Publications. Ponadto w zestawie fani znajdą brelok, repliki kostek gitarzysty Eddiego Van Halena, a także sześć kolekcjonerskich pocztówek. Warto nadmienić, że każdy egzemplarz został podpisany przez perkusistę VH.

"Van Halen otwiera rodzinne archiwum Van Halenów po raz pierwszy. Od przybycia braci z Holandii do Kalifornii w 1962 roku, przez podwórkowe imprezy w Pasadenie, ich debiutancki album z 1978 roku aż po triumf na szczytach list przebojów z płytą "1984" – historia zespołu zostaje opowiedziana za pomocą niezwykłej kolekcji korespondencji, pamiątek z tras koncertowych, okładek albumów, materiałów prasowych, sprzętu muzycznego, niepublikowanych fotografii i wielu innych eksponatów. Zawierająca zdjęcia z wczesnych lat zespołu na Sunset Strip, ich pierwszych tras koncertowych po Japonii w 1978 roku oraz przełomowych występów, takich jak US Festival w 1983 roku i Monsters of Rock w 1984 roku, książka "Van Halen" gromadzi rzadkie materiały archiwalne obok prac cenionych fotografów" – możemy przeczytać w zapowiedzi publikacji. Premiera całości nastąpi w listopadzie 2026.

Oto ciekawostki o albumie 1984 od Van Halen: