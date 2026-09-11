U2 z prestiżowym wyróżnieniem! Zespół ogłoszony MusiCares Persons of the Year 2027

Organizacja MusiCares – charytatywne ramię Recording Academy (przyznającej słynne nagrody Grammy), które dba o zdrowie i dobrostan społeczności muzycznej – ogłosiła tegorocznych laureatów swojego najważniejszego wyróżnienia. W 2027 roku tytuł Persons of the Year powędruje w ręce muzyków irlandzkiej formacji U2: wokalisty Bono, gitarzysty The Edge'a, basisty Adama Claytona oraz perkusisty Larry'ego Mullena Jr..

To wyraz uznania dla ich postawy. Członkowie U2 od dekad angażują się w akcje charytatywne.

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Przypomnijmy, że Bono od dawna angażuje się w walkę z globalnym ubóstwem i AIDS, The Edge współtworzył akcję Music Rising wspierającą muzyków dotkniętych klęskami żywiołowymi, Adam Clayton otwarcie wspiera profilaktykę uzależnień i zdrowia psychicznego, a Larry Mullen Jr. nagłośnił temat dysleksji.

Muzycy U2 otrzymają wyróżnienia w trakcie uroczystej gali, którą zaplanowano na 5 lutego 2027 roku w Peacock Theater w Los Angeles. Jak co roku, wydarzeniu towarzyszyć będzie ekskluzywny koncert-tribute, podczas którego plejada gwiazd wykona największe utwory z dyskografii U2.

Członkowie irlandzkiego kwartetu nie kryją ekscytacji z tego powodu.

Nagrywamy i koncertujemy od 50 lat, dzięki wspaniałej puli ludzi – od producentów i inżynierów po stolarzy i techników scenicznych. [...] To ogromny zaszczyt i jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że zasiądziemy w pierwszym rzędzie na naszym pierwszym w historii koncercie U2... Wiemy, że zostaniemy muzycznie zmiażdżeni – czytamy w informacji prasowej.

Formacja U2 dołączy tym samym do elitarnego grona wcześniejszych laureatów nagrody, wśród których znajdują się m.in. Grateful Dead, Jon Bon Jovi, Aerosmith, Dolly Parton czy Joni Mitchell.

Nowy rozdział U2 stał się faktem! Singiel Street of Dreams zwiastuje długo wyczekiwany album grupy

Na początku lipca 2026 grupa opublikowała w sieci singiel Street of Dreams. Zapowiada on nadchodzący album studyjny, którego szczegóły mamy poznać jeszcze w tym roku. Nie tak dawno U2 wypuściło w świat dwie EP-ki: Days of Ash oraz Easter Lily.

Oto ciekawostki o albumie The Joshua Tree od U2: