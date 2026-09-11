Kings of Leon ujawnili szczegóły nowego albumu. O My Beloved nadchodzi wielkimi krokami

Na kolejny studyjny album amerykańskiej formacji Kings of Leon długo czekać nie musieliśmy. Jeszcze w tym roku na rynku ukaże się następca wydanego w 2024 roku Can We Please Have Fun. Wiadomo już, że nadchodzące wydawnictwo grupy będzie zatytułowane O My Beloved. Całość pojawi się na półkach sklepowych 6 listopada 2026 nakładem Love Tap Records.

Piotr Rogucki | Kolumna Zygmunta Eska ROCK

O My Beloved będzie wyjątkowym punktem w dyskografii Kings of Leon. To pierwszy w karierze albumy grupy, który członkowie wyprodukowali całkowicie samodzielnie.

Na płycie znajdzie się łącznie 13 premierowych kompozycji. Pierwszą zapowiedzią jest singiel My Whole World, który udostępniamy poniżej.

– Osiągnęliśmy już więcej niż kiedykolwiek mogliśmy sobie wymarzyć i stworzyliśmy coś naprawdę wyjątkowego. Pomyślałem, że byłoby czymś pięknym nagrać album, który spogląda w przeszłość na wszystko, co zrobiliśmy, i docenia drogę, jaką przebyliśmy. W tych piosenkach są nasze rodziny, historie z dzieciństwa i rzeczy, które wtedy nie wydawały się tak istotne, ale sposób, w jaki trafiły do utworów, uświadomił mi, jak ogromny miały wpływ na moje życie – wyznał, w informacji prasowej, Caleb Followill, lider Kings of Leon.

O My Beloved is out everywhere on November 6th 🍒You can stream the first single, My Whole World, now - link in bio. pic.twitter.com/K4rq2kYaSJ— Kings Of Leon (@KingsOfLeon) September 10, 2026

Tak natomiast prezentuje się szczegółowa tracklista krążka O My Beloved:

Intro My Whole World Cold Blue Dawn The Hand Rose Make It Count KOYSAR Feel The Love Blue Jeans and Diamonds Warm Company Forever Endeavor Pretty Thing Get You Down

Intensywny czas dla Kings of Leon

Ostatnie miesiące były dla zespołu niezwykle pracowite. Od czasu premiery krążka Can We Please Have Fun muzycy nie tylko intensywnie koncertowali, ale również nawiązali współpracę z Zachiem Bryanem w utworze Bowery oraz wypuścili w listopadzie 2025, dość niespodziewanie, EP-kę zatytułowaną #2, na której znalazły się cztery premierowe utwory.

Oto najlepsze albumy w dyskografii Kings of Leon: