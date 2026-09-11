Oto najlepsze polskie rockowe albumy w historii według sztucznej inteligencji [TOP10]
Nie od dziś wiadomo, że różnego rodzaju muzyczne rankingi wzbudzają sporo emocji. Wywołują, rzecz jasna, szerokie dyskusje wśród melomanów. Jeśli ktoś zadałby pytanie: jaka jest najlepsza polska rockowa płyta wszech czasów, to oczywiście nie otrzymałby tylko jednej odpowiedzi. Republika, Maanam, Kult, Dżem – te zespoły z pewnością miałyby szansę na zwycięstwo w tego typu rankingu.
A jak na wspomniane wyżej pytanie odpowiedziałaby... sztuczna inteligencja? Postanowiliśmy to sprawdzić. Z pomocą przyszedł Chat GPT, czyli narzędzie, z którego coraz chętniej (i częściej) korzystamy na co dzień.
To albumy, które inspirowały pokolenia, łamały schematy, poruszały serca, a także wyznaczały nowe kierunki w muzyce. Sztuczna inteligencja wskazała zarówno legendarne albumy, jak i mniej oczywiste arcydzieła. – Każda z tych płyt ma swoją historię, siłę i niepowtarzalny charakter – taki komunikat otrzymaliśmy od ChataGPT po wpisaniu odpowiedniego zapytania.
Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 11-20. Oto one:
- 20. Coma – Pierwsze wyjście z mroku (2004)
- 19. Wilki – Wilki (1992)
- 18. Ścianka – Dni wiatru (2000)
- 17. Dezerter – Underground Out of Poland (1987)
- 16. Illusion – Illusion (1993)
- 15. Apteka – Narkotyki (1992)
- 14. Obywatel G.C. – Obywatel G.C. (1986)
- 13. Armia – Legenda (1991)
- 12. Myslovitz – Miłość w czasach popkultury (1999)
- 11. Budka Suflera – Cień wielkiej góry (1975)
A jakie jeszcze rockowe albumy z rodzimego podwórka wskazała nam sztuczna inteligencja? Tego dowiecie się z galerii, którą znajdziecie na samej górze niniejszego artykułu. Tam umieściliśmy TOP10 wraz z opisami podpowiedzianymi przez Chat GPT.