Oto najlepsze polskie rockowe albumy w historii według sztucznej inteligencji [TOP10]

Nie od dziś wiadomo, że różnego rodzaju muzyczne rankingi wzbudzają sporo emocji. Wywołują, rzecz jasna, szerokie dyskusje wśród melomanów. Jeśli ktoś zadałby pytanie: jaka jest najlepsza polska rockowa płyta wszech czasów, to oczywiście nie otrzymałby tylko jednej odpowiedzi. Republika, Maanam, Kult, Dżem – te zespoły z pewnością miałyby szansę na zwycięstwo w tego typu rankingu.

A jak na wspomniane wyżej pytanie odpowiedziałaby... sztuczna inteligencja? Postanowiliśmy to sprawdzić. Z pomocą przyszedł Chat GPT, czyli narzędzie, z którego coraz chętniej (i częściej) korzystamy na co dzień.

Polskie zespoły rockowe wszech czasów. Ranking grup, które zmieniły historię rodzimego gitarowego grania

To albumy, które inspirowały pokolenia, łamały schematy, poruszały serca, a także wyznaczały nowe kierunki w muzyce. Sztuczna inteligencja wskazała zarówno legendarne albumy, jak i mniej oczywiste arcydzieła. – Każda z tych płyt ma swoją historię, siłę i niepowtarzalny charakter – taki komunikat otrzymaliśmy od ChataGPT po wpisaniu odpowiedniego zapytania.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 11-20. Oto one:

20. Coma – Pierwsze wyjście z mroku (2004)

(2004) 19. Wilki – Wilki (1992)

(1992) 18. Ścianka – Dni wiatru (2000)

(2000) 17. Dezerter – Underground Out of Poland (1987)

(1987) 16. Illusion – Illusion (1993)

(1993) 15. Apteka – Narkotyki (1992)

(1992) 14. Obywatel G.C. – Obywatel G.C. (1986)

(1986) 13. Armia – Legenda (1991)

(1991) 12. Myslovitz – Miłość w czasach popkultury (1999)

(1999) 11. Budka Suflera – Cień wielkiej góry (1975)

A jakie jeszcze rockowe albumy z rodzimego podwórka wskazała nam sztuczna inteligencja? Tego dowiecie się z galerii, którą znajdziecie na samej górze niniejszego artykułu. Tam umieściliśmy TOP10 wraz z opisami podpowiedzianymi przez Chat GPT.

Poniżej natomiast przypominamy ranking najlepszych płyt dorobku zespołu Hey: