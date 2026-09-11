Mariusz Duda nie traci czasu. Przyszła pora na nową odsłonę projektu Lunatic Soul

Dla fanów polskiego rocka progresywnego to moment przełomowy. Po tym, jak w tym roku Mariusz Duda zamknął ważny etap i rozstał się z zespołem Riverside, wielu zastanawiało się, w jakim kierunku podąży artysta. Odpowiedź nadeszła prosto ze studia nagraniowego. Duda postanowił kontynuować swoją drogę pod doskonale znanym szyldem Lunatic Soul. Projekt ten przejdzie jednak sporą metamorfozę.

Muzyk, w szczerym wpisie skierowanym do fanów, zdradził kulisy podejmowania tej decyzji. Duda zastanawiał się nad wydaniem materiału pod własnym nazwiskiem lub stworzeniem nowej nazwy, ponieważ nadchodzący materiał będzie się różnił od tego, co do tej pory ukazało się w ramach historii Lunatic Soul.

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W końcu zdecydowałem, że stworzę z tego nowe oblicze Lunatica z… innym muzycznym składem. Trochę zainspirowała mnie historia King Crimson z lat 80. To pierwotnie też miał być inny zespół, ale jednak… nazwa została. Żeby była jasność – nie zamierzam zmieniać swojego stylu komponowania. I szczerze mówiąc nawet bym nie potrafił. Co jednak zamierzam, to połączyć moje dotychczasowe muzyczne światy. Ciągnąłem je symultanicznie zarówno nad brzegiem rzeki, jak i w zaświatach przez prawie dwie dekady i już mi tego muzycznego podziału wystarczy. Od teraz chcę tworzyć taką muzykę tylko w jednym miejscu. I chcę ją tworzyć z przyjemnością i bez ograniczeń – napisał na Facebooku.

Artysta zdradził, że na pierwszej stronie nowego zeszytu z tekstami zapisał proste credo: komponować bez ograniczeń, w dobrej atmosferze i w otoczeniu ludzi, którzy inspirują, szanują się nawzajem i są sobie życzliwi.

Z przecieków ze studia wynika, że na nadchodzącej płycie Lunatic Soul znajdzie się prawdopodobnie 11 utworów. Do projektu dołączyli natomiast muzycy, z których część wywodzi się z zupełnie innych stylistyk muzycznych (– Niebawem ich Państwu przedstawię – dodał Duda we wspomnianym wpisie).

Tak więc, po wydanym w 2025 roku albumie The World Under Unsun, który domknął dotychczasową wielką pętlę konceptualną rozwijaną od 2008, nadchodzi czas na zupełnie nowy start w historii Lunatic Soul. Pozostaje nam teraz tylko czekać na kolejne informacje...

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