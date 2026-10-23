To zespół, współtworzony przez muzyków Lao Che. NANGA powraca z nowym albumem!

Nanga powraca z zaświatów. W tekstach ścigają nawet... Elona Muska

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„Uganiam się za tymi duchami jak Scooby Doo”

Po półtora roku pracy zespółpowraca na muzyczną scenę i to w wielkim stylu. Dziś premierę ma ich najnowszy album zatytułowany. Grupę, którą tworzą muzycy znani z formacji Lao Che –– uzupełnia charyzmatyczna wokalistka, basistka i autorka tekstów. Nowa płyta to muzyczna podróż do czasów, gdy zamiast social mediów królował Myspace, a ulubione piosenki układało się w playlisty na Winampie. Jak zapowiadają twórcy, album „Duchy” jest nawiedzony, zanurzony w nostalgii za latami 90. i 2000., a jednocześnie autorefleksyjny. Muzycznie fani mogą liczyć na upiorne syntezatory, jęczące saksofony i charakterystyczny, zdarty wokal Dubrowskiej.

Okazuje się, że to właśnie nostalgia słuchaczy stała się jednym z motorów napędowych płyty. Jak przyznaje frontmenka zespołu, choć sama nie jest fanką sentymentalnych powrotów do przeszłości, reakcje publiczności dały jej do myślenia. - Nie jestem fanką sentymentów, memów, że kiedyś to były czasy, bo bawiliśmy się zardzewiałymi gwoździami i błotem, a do tego piliśmy ciepłe EB z puszki – mówi Magda Dubrowska: "Ale kiedy po raz kolejny słyszę od publiczności, że słuchanie Nangi wzbudza nostalgię za grami na Pegasusa i szabrowaniem czereśni od sąsiada, myślę sobie, że coś jednak wyje w kominie. Uganiam się za tymi duchami jak Scooby Doo, bo cały czas nie mogę uwierzyć, że nie istnieją" – dodaje. To właśnie ta potrzeba zmierzenia się z duchami przeszłości zaowocowała pierwszym tak mocno konceptualnym albumem w dorobku Nangi. Zespół stara się jednak nie ulegać nostalgii, a raczej brać ją „pod włos”.

Muzyczny egzorcyzm na dzisiejsze lęki

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Choć na płycie nie brakuje odniesień do popkultury minionych dekad, jej twórcy podkreślają, że jest na wskroś współczesna. To opowieść o lęku, niepewności i zmęczeniu, które towarzyszą nam w coraz bardziej niestabilnym świecie. Artyści zapraszają słuchaczy do zbiorowego seansu spirytystycznego, a może nawet muzycznego egzorcyzmu. Najlepszym dowodem na to, jak bardzo aktualne są teksty Nangi, jest fragment jednej z nowych piosenek. Wokalistka śpiewa w niej o symbolicznym pościgu za upiorem, który kończy się zaskakującym odkryciem. „Muszę już kończyć, prowadzę pościg za tym upiorem Krążę jak sęp Depczę mu po piętach Dopadam zmorę Nie trzeba nawet machać toporem Wystarczy plaskacz Opada maska i widzę gębę”.