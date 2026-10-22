Nicko McBrain z Iron Maiden został zaproszony na golfa z Donaldem Trumpem! Gorzkie słowa perkusisty: "Oni wszyscy powinni trafić do więzienia"

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-22 11:12

Donald Trump to osoba, która budzi niezwykle mocne - i najczęściej bardzo, bardzo skrajne - emocje na całym świecie. Przez jednych obecny prezydent Stanów Zjednoczonych jest niezwykle mocno podziwiany, podczas gdy inni darzą go nieukrywaną nawet niechęcią. Okazuje się, że fanem Trumpa nie jest Nicko McBrain z Iron Maiden.

Nicko McBrain przy perkusji oraz Donald Trump za mównicą. O ich relacji przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe/Gage Skidmore/ CC BY-SA 2.0

Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych to chyba osoba, budząca obecnie największe kontrowersje na świecie. Donald Trump ma oczywiście niezwykle wierne grono zwolenników i zwolenniczek - ale równie zatwardziałe i spore grono przeciwników.

Podziały co do tego, kto wspiera, a kto przeciwstawia się działaniom polityka i biznesmana mają miejsce także w muzycznym świecie. Ogromnej wręcz sympatii do Trumpa i jego administracji nie ukrywa chociażby Kid Rock. Okazuje się natomiast, że fanem prezydenta Ameryki nie jest Nicko McBrain z Iron Maiden - choć jego wielbicielem, już raczej był, właśnie Trump!

Iron Maiden - 5 ciekawostek o albumie "The Number of the Beast" | Jak dziś rockuje?

Nicko McBrain na golfie z Donaldem Trumpem? Perkusista ostro powiedział "nie"!

Niekoncertujący już u boku Iron Maiden bębniarz udzielił właśnie wywiadu dla brytyjskiego "The Telegraph". Muzyk wyznał w nim, że jakiś czas temu otrzymał od swojego przyjaciela, zatwardziałego republikanina, który zna ludzi z otoczenia Donalda Trumpa, zaproszenie, aby... zagrać z prezydentem USA w golfa!

Perkusista mówi, że natychmiast odrzucił propozycję i wyznał, że z całą pewnością nie należy do grona zwolenników polityka. Opowiedział, że zdecydowanie nie podoba mu się jego podejście do życia, wspomniał o narcyzmie, skrytykował także aferę wokół akt Jeffreta Epstaina oraz wojnę z Iranem.

W rozmowie wspomniany został także obecny sekretarz obrony USA, Pete Hegseth, o którym Nicko z rozbrajającą szczerością stwierdził, że powinien trafić do więzienia - tak jak, zdaniem perkusisty - inne osoby z administracji Trumpa:

Moje ostatnie słowo o Trumpie i jego grupie popleczników brzmi: powinni trafić do więzienia - stwierdził wprost Nicko McBrain.

Sprawdź 5 ciekawostek o albumie "The Book of Souls" :

Iron Maiden
Galeria zdjęć 6