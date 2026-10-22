Nicko McBrain z Iron Maiden został zaproszony na golfa z Donaldem Trumpem! Gorzkie słowa perkusisty: "Oni wszyscy powinni trafić do więzienia"

Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych to chyba osoba, budząca obecnie największe kontrowersje na świecie. Donald Trump ma oczywiście niezwykle wierne grono zwolenników i zwolenniczek - ale równie zatwardziałe i spore grono przeciwników.

Podziały co do tego, kto wspiera, a kto przeciwstawia się działaniom polityka i biznesmana mają miejsce także w muzycznym świecie. Ogromnej wręcz sympatii do Trumpa i jego administracji nie ukrywa chociażby Kid Rock. Okazuje się natomiast, że fanem prezydenta Ameryki nie jest Nicko McBrain z Iron Maiden - choć jego wielbicielem, już raczej był, właśnie Trump!

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Niekoncertujący już u boku Iron Maiden bębniarz udzielił właśnie wywiadu dla brytyjskiego "The Telegraph". Muzyk wyznał w nim, że jakiś czas temu otrzymał od swojego przyjaciela, zatwardziałego republikanina, który zna ludzi z otoczenia Donalda Trumpa, zaproszenie, aby... zagrać z prezydentem USA w golfa!

Perkusista mówi, że natychmiast odrzucił propozycję i wyznał, że z całą pewnością nie należy do grona zwolenników polityka. Opowiedział, że zdecydowanie nie podoba mu się jego podejście do życia, wspomniał o narcyzmie, skrytykował także aferę wokół akt Jeffreta Epstaina oraz wojnę z Iranem.

W rozmowie wspomniany został także obecny sekretarz obrony USA, Pete Hegseth, o którym Nicko z rozbrajającą szczerością stwierdził, że powinien trafić do więzienia - tak jak, zdaniem perkusisty - inne osoby z administracji Trumpa:

Moje ostatnie słowo o Trumpie i jego grupie popleczników brzmi: powinni trafić do więzienia - stwierdził wprost Nicko McBrain.

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