"Będzie znacznie bardziej żywiołowo". Wokalista Fontaines D.C. myśli już o kolejnym solowym albumie

Irlandzka formacja Fontaines D.C. świętuje właśnie premierę swojego piątego albumu studyjnego Dopamine Chamber, który zbiera bardzo dobre recenzje (także na naszej stronie internetowej; stosowny link udostępniamy poniżej). Grupa obecnie koncertuje na Starym Kontynencie, a w przyszłym roku muzycy również mają zaplanowanych wiele występów na różnych kontynentach.

Wokalista Grian Chatten, w rozmowie z magazynem Mojo, zdradził, że zespół zrobi sobie trochę przerwy po trasie promującej Dopamine Chamber (na razie ostatni koncert zaplanowany jest na połowę października 2027). On jednak nie będzie chciał zwalniać. Planuje bowiem kolejny solowy krążek. Przypomnijmy, że Chatten zadebiutował pod własnym nazwiskiem w 2023 za sprawą wydawnictwa zatytułowanego Chaos For The Fly. Była to płyta, na której dominowały gitara akustyczna, pianino czy smyczki. Nadchodząca ma się, w aspekcie brzmieniowym, zdecydowanie różnić.

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– Ostatnio sporo o tym albumie myślałem. Mam już kilka numerów i wizję tego, jak ten krążek ma wyglądać. Powiedziałbym, że tym razem materiał będzie znacznie bardziej żywiołowy i gotowy na festiwalowe sceny – powiedział Chatten.

Wokalista dodał, że pisze "masę muzyki". – Kiedy tworzysz sporo utworów i leżą one na półce, chcesz, żeby w końcu ujrzały światło dzienne – uzupełnił. Pozostaje tylko czekać na kolejne szczegóły w tym temacie.

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Hayley Williams, wokalistka Paramore, podzieliła się ona swoimi przemyśleniami na temat najnowszego albumu Fontaines D.C. na platformie Substack. Wokalistka przyznała wprost, że osoby, które krytykują Dopamine Chamber nie potrafią zaakceptować tego, że irlandzki zespół chce się rozwijać.

– To genialna rzecz. Chyba, że należysz do tych gości w internecie, którzy nie potrafią pojąć, że wielkie zespoły tworzą ludzie wszechstronni i wielowymiarowi stylistycznie. Chciałabym być autorką niektórych z tych refrenów, chciałabym napisać jakikolwiek fragment tej poezji – napisała Williams. Dodała także, że jej ulubionymi utworami na Dopamine Chamber są Happy For You oraz Demolition.

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