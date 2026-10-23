The Jimi Hendrix Experience - 5 ciekawostek o albumie “Electric Ladyland” | Jak dziś rockuje?

Dokładnie 1 grudnia 1967 roku ukazał się drugi studyjny album The Jimi Hendrix Experience. Płyta Axis: Bold as Love spotkała się z dość skrajnym przyjęciem. Nie wszystkim przypadło do gustu jej brzmienie, choć, jak wskazywali krytycy, udowadnia ona, że gitarzysta świetnie radzi sobie także w tych bardziej technicznych rolach, odpowiadając częściowo za miks i produkcję.

Kontrowersje - oraz krytykę samego Hendrixa - zebrała także okładka. Przedstawia ona muzyka w różnych wcieleniach hinduskiego Boga Wisznu, przez co niektórzy zarzucili mu obrazę uczuć religijnych.

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Jeden wielki chaos

Raczej chłodne przyjęcie projektu nie sprawiło, że Hendrix spoczął na laurach. Jeszcze przed premierą Axis: Bold as Love, w lipcu 1967 roku, Experience przystąpili do nagrań kolejnego materiału. Pierwsze prace miały miejsce do stycznia kolejnego roku i odbywały się w różnych studiach tak na terenie Stanów Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii.

Nagrania wznowiono w połowie kwietnia 1968 roku w zlokalizowanym w Nowym Jorku, nowo powstałym Record Plant Studios. Sama atmosfera prac była dość dziwna. Z jednej strony Hendrix wykazywał się wielkim perfekcjonizmem i potrafił po kilkanaście razy nagrywać swoje partie czy wokal. Z drugiej na miejscu przebywała niemal non stop masa osób, co powodowało niesamowity chaos. W efekcie całą sytuacja na dobre poróżniła Hendrixa i producenta Chase'a Chandlera, który ostatecznie zakończył współpracę z gitarzystą, choć twierdził, że wyprodukował kilka utworów, które ostatecznie znalazły się na trzeciej płycie Jimiego.

Znacznie mniejszy udział w pracach nad materiałem miał także basista Noel Redding, który w tym czasie skupiał się już na własnym zespole. W efekcie na basie na krążku w wielu utworach zagrał sam Hendrix, nie brakowało także nagranych gościnnie partii - jak chociażby w Voodoo Chile, w którym słychać Jacka Casady'ego z Jefferson Airplane. Gości na sesjach pojawiało się dużo więcej, przez co momentami przybierały one postać swobodnych, pełnych eksperymentów "jam sessions".

Ostatecznie trzeci, do tego podwójny, studyjny album The Jimi Hendrix Experience ukazał się 25 października 1968 roku w USA i udało mu się osiągnąć imponujący sukces komercyjny. W ciągu miesiąca od premiery płyta, zatytułowana Electric Ladyland dotarła na szczyt amerykańskiej listy przebojów i spędziła tam kolejne dwa tygodnie. Do dziś wydawnictwo to uznaje się za największy komercyjny sukces gitarzysty.

Co ciekawe, Electric Ladyland, patrząc współcześnie, okazał się być czymś niespotykanym dla krytyków. Z recenzji jasno wynika, że mieli oni do czynienia z projektem innowacyjnym, wobec którego oceny nie mieli jeszcze wtedy wystarczających narzędzi. Dziś album ten uznaje się za kultowy, jeden z najważniejszych dla świata gitary. Co istotne, Electric Ladyland to ostatnia płyta, wydana pod szyldem The Jimi Hendrix Experience. Do tego jest ona finalną studyjną, wydaną za życia Hendrixa. Jakie skrywa ciekawostki?

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