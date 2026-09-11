Formacja Marillion ogłosiła swój "Weekend" w Polsce w 2027 roku!

Marillion to jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka progresywnego. Brytyjska formacja już od ponad dwudziestu lat kultywuje tradycję w postaci organizacji tzw. "Marillion Weekend". Muzycy zespołu, w ramach wspomnianych weekendów, odwiedzają różne miasta, aby zagrać serię wyjątkowych koncertów. W ich czasie wykonują m.in. swoje poszczególne albumy w całości.

Grupa ujawniła szczegóły przyszłorocznych specjalnych koncertów pod wspomnianym szyldem. W 2027 muzycy Marillion zawitają również do Polski.

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"Marillion Weekend" zaplanowano w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie w dniach 3-4 kwietnia 2027. Bilety do sprzedaży trafią od 15 września 2026. W ciągu dwóch wieczorów zespół zagra dwa zestawy utworów, inny każdego dnia. – Dokładny plan wydarzenia zostanie ujawniony w niedalekiej przyszłości – informuje Rock-Serwis, organizator koncertów

W przyszłym roku "Weekendy" na pewno odbędą się także w Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech cxzy Hiszpanii.

W przeszłości zespół nie raz zorganizował "Marillion Weekend" w naszym kraju. W 2017, 2019, 2022 odbywały się takie koncerty. I to za każdym razem w łódzkim klubie Wytwórnia.

Muzycy Marillion pracują nad nowym albumem studyjnym

W 2022 na rynku ukazał się An Hour Before It’s Dark, osiemnasty studyjny album w dyskografii zespołu. Od jakiegoś czasu wiadomo już, że członkowie grupy pracują nad jego następcą.

– Jesteśmy w punkcie, w którym przeszliśmy od ok. 150 pomysłów do łączenia elementów i obecnie mamy krótką listę 16 motywów, nad którymi zamierzamy zacząć pracować i je aranżować. Mam nadzieję, że dziewięć lub dziesięć z nich złoży się na album – powiedział gitarzysta Steve Rothery w rozmowie dla magazynu Prog.

Muzyk dodał, że zespół spędził już kilka tygodni w studiu nagraniowym z producentem Michaelem Hunterem. Prace powoli zbliżają się do końca. – Płyta raczej nie ukaże się przed tegorocznymi koncertami, ale mamy nadzieję zagrać jedną lub dwie nowe piosenki na żywo – napisała grupa.

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