Lady Pank świętuje 45-lecie. Przygotowaliśmy quiz dla fanów. Dopasuj utwór do albumu!

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-09-11 13:49

Nikt nie ma wątpliwości, że Lady Pank to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiego rocka. Grupa dowodzona przez Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza na rynku jest już obecna od 45 lat i wciąż pozostaje aktywna. Dla fanów grupy przygotowaliśmy quiz. Zabawa polega na odpowiednim dopasowaniu utworu do albumu, na którym się znalazł.

Lady Pank
Autor: Karol Makurat/ Reporter

Quiz o historii Lady Pank. Dopasuj utwór do konkretnego albumu grupy. Sprawdź się!

W 1981, we Wrocławiu, gitarzysta Jan Borysewicz postanowił powołać do życia własny zespół: Lady Pank. Do współpracy zaprosił m.in. Andrzeja Mogielnickiego, autora tekstów, oraz wokalistę Janusza Panasewicza. W 1983 grupa weszła na rodzimy rynek z drzwiami oraz futryną. A to wszystko za sprawą debiutanckiego albumu zatytułowanego po prostu Lady Pank, na którym znalazło się wiele nieśmiertelnych przebojów. Mimo upływu lat, wciąż posiadają kultowy status. 

Formacja Lady Pank obecna jest na polskiej scenie muzycznej już od ponad czterech dekad. Co jednak najistotniejsze: muzycy nie zamierzają składać broni. Cały czas koncertują i co kilka lat wypuszczają kolejne albumy, na które mocno czekają fani. 

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Obecnie w składzie formacji Lady Pank, oprócz Panasewicza i Borysewicza, znajdują się także: perkusista Kuba Jabłoński oraz basista Krzysztof Kieliszkiewicz. W takiej konfiguracji personalnej legendarny zespół działa już od 1994. W 2026 natomiast LP będzie świętował 45-lecia istnienia. Z tej okazji odbędzie się jubileuszowa trasa koncertowa. Z kolei w listopadzie 2025 na rynku ukaże się nowy album zatytułowany LP45

Nie da się ukryć, że wszyscy znamy największe przeboje grupy, takie jak m.in. Mniej niż zero, Kryzysowa narzeczona, Marchewkowe poleZawsze tam, gdzie ty, Tacy sami czy Na co komu dziś. Ale czy pamiętamy, na których albumach wspomniane kompozycje się znalazły? Jeśli ktoś chciałby sprawdzić swoją wiedzę w tym zakresie, to polecamy z czystym sumieniem nasz nowy quiz, w którym trzeba tytuł utworu dopasować do odpowiedniego studyjnego wydawnictwa.  

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Wspomniany quiz składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Zagorzali fani formacji Lady Pank nie powinni mieć większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy. 

Rozwiąż nasz quiz:

Quiz o Lady Pank. Dopasuj utwór do konkretnego albumu grupy
Pytanie 1 z 10
Na którym albumie Lady Pank znajdziemy utwór "Kryzysowa narzeczona"?