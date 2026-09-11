Quiz o historii Lady Pank. Dopasuj utwór do konkretnego albumu grupy. Sprawdź się!

W 1981, we Wrocławiu, gitarzysta Jan Borysewicz postanowił powołać do życia własny zespół: Lady Pank. Do współpracy zaprosił m.in. Andrzeja Mogielnickiego, autora tekstów, oraz wokalistę Janusza Panasewicza. W 1983 grupa weszła na rodzimy rynek z drzwiami oraz futryną. A to wszystko za sprawą debiutanckiego albumu zatytułowanego po prostu Lady Pank, na którym znalazło się wiele nieśmiertelnych przebojów. Mimo upływu lat, wciąż posiadają kultowy status.

Formacja Lady Pank obecna jest na polskiej scenie muzycznej już od ponad czterech dekad. Co jednak najistotniejsze: muzycy nie zamierzają składać broni. Cały czas koncertują i co kilka lat wypuszczają kolejne albumy, na które mocno czekają fani.

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Obecnie w składzie formacji Lady Pank, oprócz Panasewicza i Borysewicza, znajdują się także: perkusista Kuba Jabłoński oraz basista Krzysztof Kieliszkiewicz. W takiej konfiguracji personalnej legendarny zespół działa już od 1994. W 2026 natomiast LP będzie świętował 45-lecia istnienia. Z tej okazji odbędzie się jubileuszowa trasa koncertowa. Z kolei w listopadzie 2025 na rynku ukaże się nowy album zatytułowany LP45.

Nie da się ukryć, że wszyscy znamy największe przeboje grupy, takie jak m.in. Mniej niż zero, Kryzysowa narzeczona, Marchewkowe pole, Zawsze tam, gdzie ty, Tacy sami czy Na co komu dziś. Ale czy pamiętamy, na których albumach wspomniane kompozycje się znalazły? Jeśli ktoś chciałby sprawdzić swoją wiedzę w tym zakresie, to polecamy z czystym sumieniem nasz nowy quiz, w którym trzeba tytuł utworu dopasować do odpowiedniego studyjnego wydawnictwa.

Wspomniany quiz składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Zagorzali fani formacji Lady Pank nie powinni mieć większych problemów ze zdobyciem maksymalnej liczby punktów. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

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