Co z nową płytą Bruce’a Springsteena? Legendarny artysta odpowiedział wprost w wywiadzie

Bruce Springsteen ma na swoim koncie ponad dwadzieścia albumów. W ostatnich latach legendarny Boss nie rozpieszcza jednak aż tak swoich fanów. Choć w 2022 roku wypuścił on w świat krążek Only the Strong Survive, to było to "tylko" wydawnictwo z coverami. Na kolejny pełnowymiarowy materiał Springsteena czekamy więc już od sześciu lat. Jakiś czas temu muzyk zapowiadał, że 2026 coś nowego ujrzy światło dzienne. Czas mija, a oficjalnej daty premiery nowego albumu jak nie było, tak nie ma.

W najnowszym wywiadzie dla magazynu Rolling Stone muzyk postanowił szczerze wyjaśnić, skąd wzięło się to całe opóźnienie.

Bruce Springsteen jest cały czas w doskonałej formie. To wszystko zasługa wyjątkowej diety

Pracuję obecnie nad kilkoma płytami. Jedną z nich w pełni skończyłem… jest gotowa. Jednak jestem w trakcie pracy nad drugim zestawem piosenek i ze względu na charakter tego materiału uznałem, że to on powinien ukazać się jako pierwszy. Taka jest moja sytuacja. Staram się to dokończyć i wydać w pierwszej kolejności. Ta druga płyta, którą nagrałem, jest natomiast ponadczasowa. Może ukazać się w dowolnym momencie i sprawdzi się tak samo dobrze – powiedział Springsteen.

Został także zapytany o to, czy gotowy album nagrał z legendarną formacją E Street Band. Boss odpowiedział tajemniczo, że "to niespodzianka!". Dodał ponadto, że ma nadzieję wydać nową muzykę "prędzej niż później". To teraz pozostało nam wyłącznie czekać na konkretne wieści...

Bruce Springsteen otrzymał prestiżową nagrodę

Nie tak dawno informowaliśmy na naszych łamach, że Springsteen, jeden z najważniejszych artystów w historii rocka, odebrał prestiżową nagrodę za walkę o sprawiedliwość społeczną (Harry Belafonte Voices for Social Justice Award). Wszystko wydarzyło się w trakcie Tribeca Film Festival. Laudację na jego cześć wygłosił sam Bono, frontman irlandzkiej formacji U2.

Oto najlepsze albumy w dorobku Bruce'a Springsteena: