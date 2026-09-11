Formacja KAT zapowiedziała nowy studyjny album. Ukaże się na rynku jeszcze w 2026

Jeden z absolutnie najważniejszych i najbardziej ikonicznych zespołów w historii rodzimej sceny metalowej szykuje się do ponownego uderzenia. Mowa o grupie KAT. W tym roku mija 40 lat od premiery debiutanckiego albumu zatytułowanego Metal and Hell. Zespół, na którego czele stoi gitarzysta Piotr Luczyk, celuje w ten wyjątkowy jubileusz. Już niebawem na rynku ukaże się nowe wydawnictwo.

Polskie zespoły metalowe wszech czasów. Oto ikony rodzimego najcięższego brzmienia

W mediach społecznościowych legendarnej grupy, która powstała pod koniec lat siedemdziesiątych w Katowicach, pojawił się taki oto komunikat:

Dziś ujawniamy oficjalną datę premiery nowego albumu studyjnego KAT, zatytułowanego "Death Is Not Enough". Potwierdzamy wydanie albumu zawierającego premierowy materiał, który otwiera kolejny zaskakujący rozdział w dyskografii zespołu. [...] Nowy album przynosi nowe ważne wydarzenia i niespodzianki dla fanów, pokazując KAT jako zespół, który po dekadach działalności pozostaje wierny własnej muzycznej tożsamości i nadal nie boi się podążać swoją drogą.

Krążek Death Is Not Enough ujrzy światło dzienne 23 października 2026 roku. Dalsze szczegóły dotyczące albumu zostaną ujawnione wkrótce. – Death Is Not Enough – dla jednych będzie zaskoczeniem, dla innych strzałem w dziesiątkę. Ale taki jest KAT. Nigdy nie podążamy utartymi ścieżkami – dodał Luczyk. Będzie to pierwsze wydawnictwo grupy od sześciu lat. Przypomnijmy, że w 2020 ukazał się The Last Convoy, na którym znalazły się nowe wersje znanych utworów grupy, a także covery kompozycji z repertuaru Deep Purple, AC/DC i Scorpions.

Obecnie w składzie KATa, oprócz Luczyka, znajdują się: wokalista Jakub "Qbek" Weigel (w zespole od 2018), basista Adam "Harris" Jasiński (od 2014) oraz perkusista Mariusz Prętkiewicz (od 2004).

Oto najlepsze metalowe albumy z lat 80. według sztucznej inteligencji [TOP10]: