Gwiazda Ryśka Riedla odsłonięta w Katowicach

Od pewnego czasu w Katowicach funkcjonuje Aleja Gwiazd Bluesa. Można ją odwiedzić, spacerując ulicą Staromiejską w samym sercu aglomeracji. Ten wyjątkowy punkt na mapie stolicy regionu ma za zadanie podkreślić ogromne znaczenie Śląska w ewolucji rodzimego bluesa.

Sebastian Riedel wprost o wykonaniu "Wehikułu czasu" przez Metallikę

Wzdłuż ul. Staromiejskiej powstają brązowe tablice poświęcone wybitnym twórcom. Każda z nich jest odlewana według indywidualnego projektu i wmurowywana w chodnik, tworząc trwały, elegancki i widoczny znak pamięci. To hołd dla muzyków, którzy nadawali rytm temu miastu – i dla tych, którzy robią to nadal – czytamy na stronie internetowej projektu Kato Blues Faces, który odpowiada za całą tę inicjatywę. Na jego czele stoją Joanna i Michał Rutkowscy.

Swoje pamiątkowe tablice posiadają tam chociażby Ireneusz Dudek (twórca słynnego na cały kraj festiwalu Rawa Blues, odbywającego się cyklicznie w katowickim Spodku), a także takie zespoły jak SBB, Krzak oraz sam Dżem. W tym roku do zaszczytnego grona wprowadzono również Ryszarda Riedla, który obchodziłby właśnie swoje 70. urodziny. Uroczyste zaprezentowanie jego gwiazdy miało miejsce 11 września 2026 roku.

– Odsłonięcie gwiazdy Ryśka Riedla to gest wdzięczności wobec artysty, który inspirował pokolenia i wciąż prowadzi ludzi swoją muzyką. To symbol pamięci, szacunku i ciągłości – bo jego głos nadal żyje w Katowicach, w kulturze miasta, w sercach słuchaczy – informuje Kato Blues Faces w mediach społecznościowych.

Takie stanowisko przedstawiła inicjatywa Kato Blues Faces za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych. W wydarzeniu uczestniczyli zarówno muzycy formacji Dżem, jak i wysłannik lokalnego samorządu. Następnie, na placu zlokalizowanym przed budynkiem Teatru Śląskiego zorganizowano drugą odsłonę akcji pod hasłem „Graj z Dżemem”. Zebrani artyści, przy wsparciu ochotników grających na gitarach, odegrali wspólnie kultowy utwór Naiwne pytania.

Galerię zdjęciową z odsłonięcia gwiazdy prezentujemy na samej górze niniejszego artykułu.

Oto ciekawostki o albumie Zemsta Nietoperzy Dżemu: