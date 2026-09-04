Mick Jagger uratował Duran Duran przed rozpadem. Klawiszowiec Nick Rhodes nie ma wątpliwości

Formacja Duran Duran powoli zbliża się powoli do potężnego jubileuszu 50-lecia istnienia na scenie. W grupie tylko klawiszowiec Nick Rhodes znajduje się w składzie nieprzerwanie od momentu powstania, czyli od 1978 roku. W najnowszej rozmowie, dla The Independent, muzyk wraca wspomnieniami do trudnych momentów w karierze grupy, która największą popularnością cieszyła się w latach osiemdziesiątych XX wieku.

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Mimo sukcesów, wspomniana dekada nie była usłana wyłącznie różami dla muzyków Duran Duran. W połowie lat osiemdziesiątych zespół stał na krawędzi rozpadu. Jak wyjawił Rhodes, przyszłość formacji uratował... Mick Jagger, wokalista The Rolling Stones. W jaki sposób?

Mick spojrzał na mnie i powiedział: "Wiesz, tak naprawdę musicie trzymać się razem. W tym leży wasza przyszłość". Miał rację, bo w tamtym momencie wszystko mogło się całkowicie rozpaść – dodał klawiszowiec Duran Duran we wspomnianym wywiadzie.

Dobra rada ze strony starszego kolegi po fachu okazała się kluczowa dla dalszego funkcjonowania grupy. W tamtym okresie wewnątrz Duran Duran nie działo się najlepiej. Dwójka muzyków zmagała się wówczas z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu.

Duran Duran grają w prawie niezmienionym składzie już od ponad 40 lat. Na czym polega ich sekret?

Warto wspomnieć, że zespół już od czterech dekad gra w praktycznie niezmienionym składzie. Oprócz Rhodesa, Duran Duran tworzą obecnie: basista John Taylor, perkusista Roger Taylor oraz wokalista Simon Le Bon. Brakuje jedynie gitarzysty Andy'ego Taylora, który grał w DD w latach 1980–1986 oraz 2001–2006.

Skład praktycznie jest stały. Jak to możliwe? Frontman grupy odpowiedział ostatnio, w jednym z wywiadów, na to pytanie. – Po prostu się lubimy i uwielbiamy razem ze sobą pracować. Wszystkie dochody dzielimy absolutnie po równo. Nie ma znaczenia, czy napisałeś dany utwór, czy nie przyłożyłeś do niego ręki – każdy dostaje identyczną część zysków z praw autorskich. Dzięki temu wszyscy są zadowoleni, a na płyty trafia wyłącznie najlepszy materiał. Finanse nigdy nie były u nas powodem do toksycznej zazdrości czy urazy – wyjaśnił LeBon dla ITV News.

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