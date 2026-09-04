Formacja Amyl and the Sniffers wydała koncertowy album. Został on nagrany w... meksykańskiej restauracji

Amyl and The Sniffers w zaskakującym wydaniu. Zespół nagrał koncertową płytę w stylu country

Australijska grupa Amyl and The Sniffers, znana z wybuchowej energii i bezkompromisowego rockowego brzmienia, szykuje dla swoich fanów nie lada niespodziankę. Zespół wypuścił właśnie koncertowy album „Truth Or Consequence Live Album”.

Materiał ten został zarejestrowany w nietypowych okolicznościach. Zamiast wielkiej sceny festiwalowej, muzycy wybrali kameralną przestrzeń kultowej meksykańskiej restauracji El Coyote w Los Angeles. To właśnie tam, w gronie przyjaciół, zagrali wyjątkowy koncert, prezentując swoje utwory w minimalistycznych, country’owych aranżacjach.

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Intymny koncert w Los Angeles

Wydarzenie, które odbyło się w kwietniu ubiegłego roku, zostało sfilmowane, a jego efektem jest nie tylko album, ale i zapis wideo. Jak podkreślono w zapowiedzi, swobodny i pełen radości występ pokazuje zespół w sposób, jakiego publiczność dotąd nie miała okazji zobaczyć. To unikalna szansa, by poznać artystów od bardziej intymnej strony, z dala od wielotysięcznych tłumów.

Sami muzycy liczą na to, że słuchacze poczują niezwykłą atmosferę tego wieczoru. W oficjalnym komunikacie podzielili się swoim marzeniem dotyczącym odbioru płyty.

– Mamy nadzieję, że ten album będzie słuchany tak, jak został nagrany – jako hałaśliwy okrzyk radości w gronie bliskich przyjaciół – przekazali członkowie Amyl and The Sniffers.

Nowe utwory i zaskakujący cover

Na płycie „Truth Or Consequence Live Album” znalazły się nie tylko utwory uwielbiane przez fanów w zupełnie nowych aranżacjach. Repertuar koncertu objął również dwie niepublikowane wcześniej piosenki oraz cover legendarnego utworu „Lights On The Hill” z repertuaru Slim Dusty’ego.

Pełna tracklista albumu zawiera trzynaście kompozycji, w tym takie tytuły jak „Hertz”, „Snakes” czy „Caltex Cowgirl”.

Dekada na scenie i światowy sukces

Zespół Amyl and The Sniffers powstał dziesięć lat temu w Melbourne i od tamtej pory zdobył status jednego z najpopularniejszych australijskich zespołów na świecie. Grupa słynie z niezapomnianych występów na żywo i silnego, niezależnego charakteru, dzięki czemu zyskała fanów na całym świecie.

Od czasu wydania trzeciego albumu, „Cartoon Darkness”, w 2024 roku, muzycy praktycznie nie schodzą ze sceny. Występowali na największych światowych festiwalach, takich jak Glastonbury, Primavera Sound, Roskilde czy Lollapalooza. Dzielili też scenę z takimi gigantami jak AC/DC, Foo Fighters i Green Day, jednocześnie regularnie wyprzedając własne trasy koncertowe w USA, Europie i Australii.

Płyta „Cartoon Darkness” przyniosła zespołowi ogromne uznanie krytyków, cztery nagrody ARIA – w tym w najważniejszych kategoriach Album Roku i Najlepszy Zespół – a także nominacje do nagród Grammy i BRIT Awards.

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