Formacja Amyl and the Sniffers wydała koncertowy album. Został on nagrany w... meksykańskiej restauracji

Redakcja Eska ROCK
2026-09-04 13:36

Słyną z potężnej rockowej energii i występów dla wielotysięcznych tłumów, a teraz zaskakują fanów na całym świecie. Australijski zespół Amyl and The Sniffers nagrał koncertowy album w... meksykańskiej restauracji. Wydawnictwo właśnie trafiło na półki sklepowe.

Zespół Amyl and The Sniffers na zewnątrz. Wokalistka kuca w białej sukni. O nowym albumie przeczytasz na EskaRock.
Autor: Amyl and the Sniffers/ Materiały prasowe

Amyl and The Sniffers w zaskakującym wydaniu. Zespół nagrał koncertową płytę w stylu country

Australijska grupa Amyl and The Sniffers, znana z wybuchowej energii i bezkompromisowego rockowego brzmienia, szykuje dla swoich fanów nie lada niespodziankę. Zespół wypuścił właśnie koncertowy album „Truth Or Consequence Live Album”

Materiał ten został zarejestrowany w nietypowych okolicznościach. Zamiast wielkiej sceny festiwalowej, muzycy wybrali kameralną przestrzeń kultowej meksykańskiej restauracji El Coyote w Los Angeles. To właśnie tam, w gronie przyjaciół, zagrali wyjątkowy koncert, prezentując swoje utwory w minimalistycznych, country’owych aranżacjach.

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Intymny koncert w Los Angeles

Wydarzenie, które odbyło się w kwietniu ubiegłego roku, zostało sfilmowane, a jego efektem jest nie tylko album, ale i zapis wideo. Jak podkreślono w zapowiedzi, swobodny i pełen radości występ pokazuje zespół w sposób, jakiego publiczność dotąd nie miała okazji zobaczyć. To unikalna szansa, by poznać artystów od bardziej intymnej strony, z dala od wielotysięcznych tłumów.

Sami muzycy liczą na to, że słuchacze poczują niezwykłą atmosferę tego wieczoru. W oficjalnym komunikacie podzielili się swoim marzeniem dotyczącym odbioru płyty.

Mamy nadzieję, że ten album będzie słuchany tak, jak został nagrany – jako hałaśliwy okrzyk radości w gronie bliskich przyjaciół – przekazali członkowie Amyl and The Sniffers.

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Nowe utwory i zaskakujący cover

Na płycie „Truth Or Consequence Live Album” znalazły się nie tylko utwory uwielbiane przez fanów w zupełnie nowych aranżacjach. Repertuar koncertu objął również dwie niepublikowane wcześniej piosenki oraz cover legendarnego utworu „Lights On The Hill” z repertuaru Slim Dusty’ego.

Pełna tracklista albumu zawiera trzynaście kompozycji, w tym takie tytuły jak „Hertz”, „Snakes” czy „Caltex Cowgirl”.

Dekada na scenie i światowy sukces

Zespół Amyl and The Sniffers powstał dziesięć lat temu w Melbourne i od tamtej pory zdobył status jednego z najpopularniejszych australijskich zespołów na świecie. Grupa słynie z niezapomnianych występów na żywo i silnego, niezależnego charakteru, dzięki czemu zyskała fanów na całym świecie.

Od czasu wydania trzeciego albumu, „Cartoon Darkness”, w 2024 roku, muzycy praktycznie nie schodzą ze sceny. Występowali na największych światowych festiwalach, takich jak Glastonbury, Primavera Sound, Roskilde czy Lollapalooza. Dzielili też scenę z takimi gigantami jak AC/DC, Foo Fighters i Green Day, jednocześnie regularnie wyprzedając własne trasy koncertowe w USA, Europie i Australii.

Płyta „Cartoon Darkness” przyniosła zespołowi ogromne uznanie krytyków, cztery nagrody ARIA – w tym w najważniejszych kategoriach Album Roku i Najlepszy Zespół – a także nominacje do nagród Grammy i BRIT Awards.

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