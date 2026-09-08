Kto zagrał w "Samych Swoich"? Przekonaj się czy pamiętasz obsadę słynnej komedii!

Dokładnie w połowie września 1967 roku do polskich kin trafił film, zatytułowany po prostu Sami Swoi. Za jego kamerą stanął Sylwester Chęciński, który zwizualizował historię, opisaną w scenariuszu przez Andrzeja Mularczyka. Ten przedstawił losy swojego stryja, który przyjechał z Boryczówki na Ziemie Odzyskane. Co ciekawe, postacie filmowych Kargula i Pawlaka zadebiutowały dwa lata przed premierą filmu w słuchowisku Polskiego Radia, zatytułowanym I było święto, które zostało wyemitowane 1 maja 1965, a którego reżyserem był sam Andrzej Łapicki.

Początkowo pod tym samym tytułem rozpoczęto produkcję filmowej odsłony historii, został on jednak zmieniony właśnie na Sami Swoi, co miało dużo lepiej oddawać relacje między rodzinami. Film bardzo szybko po premierze wzbudził duży rozgłos, porównywany był także pod względem zarysu fabuły i charakterystyki dwóch głównych bohaterów do słynnej Zemsty Aleksandra Fredry.

Kultowe komedie PRL. Część 1.Groby aktorów filmów Sami swoi, Jak rozpętałem II wojnę światową. Niezapomniani

Cała historia otrzymała swoją kontynuację siedem lat później pod postacią produkcji Nie ma mocnych, w której to pojawiła się dorosła już postać wnuczki Kargula i Pawlaka - Ania. Również i w tym przypadku produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem, tak samo, jak jej kontynuacja - Kochaj albo rzuć z 1977 roku. Gdy wydawało się, że w historii polskiej kinematografii cały ten projekt zapisze się jako "trylogia zabużańska", nagle w 2023 roku okazało się, że trwają prace nad filmem Sami Swoi. Początek, który przedstawia losy Kargulów i Pawlaków z samych początków historii tych rodzin. Produkcja miała swoją premierę w połowie lutego 2024 roku i zgromadziła w kinach naprawdę imponujące grono widzów i widzek.

Wróćmy jednak do tego, od czego to wszystko się zaczęło - czy pamiętasz, kto grał w pierwszym filmie z całej tetralogii!

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Kto grał kogo w filmie „Sami Swoi”? Sprawdź, czy to pamiętasz w quizie Pytanie 1 z 10 Kto w retrospektywie wcielał się w rolę ojca Kazimierza i Jana Pawlaków?? Zdzisław Karczewski Jerzy Janeczek Wacław Kowalski Następne pytanie