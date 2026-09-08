Nowa płyta Godsmack jednak powstanie! Sully Erna oficjalnie to potwierdził

Po premierze albumu Lighting Up the Sky Sully Erna, lider Godsmack, wielokrotnie powtarzał, że to ostatni studyjny rozdział w historii grupy. Później tłumaczył, że został źle zrozumiany i chodziło mu o to, że będzie to pożegnalny krążek nagrany w oryginalnym składzie (– Wiedziałem, że chłopaki będą chcieli się wycofać. I faktycznie tak się stało – przyznał frontman w wywiadzie dla Trunk Nation). Niezależnie od wszystkiego: fani grupy mogą się cieszyć, gdyż Erna, w rozmowie dla radia Rock 100.5 The KATT, oficjalnie potwierdził, że muzycy szykują premierowy materiał!

Formacja Godsmack ma przed sobą bardzo intensywny okres koncertowy, który potrwa do końca 2026 roku. Po krótkim odpoczynku członkowie amerykańskiej grupy mają wejść do studia nagraniowego.

Deep Purple | Wywiad ESKA ROCK

To się wydarzy na pewno. Dokończymy ten rok, bo grafik aż do Sylwestra mamy wypchany po brzegi. Potem biorę chwilę wolnego i zaczynamy pisać nowy album. Jestem pewien, że usłyszycie nowy materiał Godsmack najpóźniej latem 2027 roku – powiedział Erna.

Przypomnijmy, że decyzja o kontynuowaniu działalności i nagraniu płyty zapadła po poważnych roszadach w składzie. W 2025 z Godsmack odeszli gitarzysta Tony Romboli oraz perkusista Shannon Larkin. Czyli muzycy oryginalnego składu.

Dziś u boku Erny i basisty Robbiego Merrilla grają: gitarzysta Sam Koltun oraz perkusyjny wirtuoz Mike Mangini (były bębniarz Dream Theater), który dołączył do amerykańskiego zespołu w tym roku na miejsce Wade’a Murffa.

Nowy koncertowy album od formacji Godsmack dostępny

W maju 2026 na rynku ukazał się koncertowy album grupy. Materiał zatytułowany Live At Mohegan Sun dokumentuje ostatni występ amerykańskiej formacji w oryginalnym składzie (odbył się on w październiku 2024 w Mohegan Sun Arena w Uncasville, w stanie Connecticut).

Oto najbardziej wyczekiwane rockowe i metalowe albumy w 2026 roku: