Legendarny muzyk na stałe opuści Stany Zjednoczone? Wszystko przez Donalda Trumpa

Już za cztery miesiące miną dwa lata od rozpoczęcia przez Donalda Trumpa drugiej kadencji na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Choć biznesmen i polityk powrócił na stanowisko, po czteroletniej przerwie, to nie da się ukryć, że jego prezydentura obecnie jest dużo bardziej radykalna i w znaczący sposób wpływa na porządek na całym świecie.

Nie brak osób, które wprost, otwarcie krytykują działania i decyzje Donalda Trumpa. Wiele z nich już pod koniec 2024 roku, gdy okazało się, że pokonał w wyborach on ówczesnego prezydenta, Joe Bidena, podejmowały decyzję o opuszczeniu Stanów Zjednoczonych w obawie o swoją przyszłość w tym kraju. Kolejne podejmowały się tego kroku w kolejnych miesiącach - czyżby teraz do tego grona miał dołączyć legendarny muzyk?

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Art Garfunkel opuści Stany Zjednoczone?!

Chodzi o jedną z największych ikon amerykańskiej muzyki. Art Garfunkel to pochodzący z Nowego Jorku muzyk, wokalista, kompozytor, autor tekstów, multiinstrumentalista i poeta. Największe uznanie i rozpoznawalność zyskał jako połowa słynnego duetu Simon & Garfunkel. Grupa stała się znana w drugiej połowie lat 60., gdy nagrała muzykę do legendarnego filmu Absolwent z 1967 roku.

Od dawna Garfunkel spełnia się także jako artysta solowy, w ostatnim czasie zwrócił na siebie uwagę jednak nie ze względu na swoją twórczość, a wypowiedź o charakterze de facto nieco politycznym.

Pojawiła się ona w nowym wywiadzie, którego muzyk udzielił magazynowi "The Guardian". Garfunkel wprost skrytykował w nim politykę obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, szczególnie w aspekcie międzynarodowym, wspominając o tym, co wydarzyło się w Wenezueli. Powiedział także, że nie odpowiadają mu działania gabinetu USA wobec zmian klimatycznych i pogarszającej się sytuacji potrzebujących. W rozmowie muzyk stwierdził także, że coraz częściej, choć w listopadzie skończy 85 lat, rozmyśla o opuszczeniu swojej ojczyzny.

Szczerze mówiąc, rozważam wyjazd z kraju - wyznał Art Garfunkel.

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