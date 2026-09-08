Córka Dave’a Grohla zachwyciła wykonaniem utworu The Cure. "To jedna z moich ulubionych piosenek tej grupy"

Violet Grohl – córka Dave'a Grohla, wokalisty i gitarzysty Foo Fighters – w tym roku wypuściła w świat swój pierwszy krążek, Be Sweet to Me. "Debiutancki album Violet Grohl to muzyczny powrót wprost do lat 90. – bardziej drugiej połowy tej dekady. Na swoim pierwszym wydanym pod własnym nazwiskiem projekcie wokalistka garściami czerpie z twórczości takich grup, jak The Smashing Pumpkins, Sonic Youth, Pixies, Cocteau Twins, ale także PJ Harvey" – pisaliśmy na naszej stronie internetowej (recenzję Be Sweet to Me znajdziecie w tym miejscu).

Młoda artystka zdecydowanie odziedziczyła muzyczny talent, choć swoją ścieżkę przeciera zupełnie na własnych zasadach. 20-letnia Violet Grohl wystąpiła niedawno w audycji na antenie australijskiej stacji Triple J w ramach cyklu Like A Version. Polega on na tym, że muzycy wykonują w studiu dwa utwory: autorski oraz wybrany przez siebie cover.

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Grohl zaprezentowała więc 595, który pochodzi z jej albumu, a także niezwykle klimatyczną wersję utworu High z repertuaru grupy The Cure. Wybór kompozycji z 1992 roku (pochodzi ona z Wish, dziewiątego albumu grupy dowodzonej przez Roberta Smitha) nie był zdecydowanie przypadkowy.

To jedna z moich ulubionych piosenek The Cure, choć sama do końca nie wiem dlaczego. To po prostu utwór, który od zawsze dodawałam do moich playlist. Słucham go od tak dawna. Absolutnie uwielbiam tę piosenkę. Jest pięknie charakterystyczna dla The Cure. Uważam, że to idealny przykład ich brzmienia z wczesnych lat 90. Uwielbiam tę dziecięcą radość płynącą z tekstu. Myślę, że to taka urocza piosenka o miłości. Bardzo podoba mi się też cała ta obrazowość w warstwie tekstowej. Powtórzę raz jeszcze: to po prostu bardzo słodki, uroczy numer – powiedziała Violet Grohl w wywiadzie towarzyszącemu programowi.

Artystka zdradziła także, że zakochała się w twórczości The Cure mając ok. dwunastu lat. – Usłyszałam "Friday I'm In Love" i... Było coś w tej piosence takiego, że mnie wciągnęła. Zaraz potem zanurzyłam się w dyskografii The Cure. I od tamtej pory jestem po prostu ich wielką fanką. Uwielbiam Roberta Smitha – podsumowała Grohl.

Dave Grohl wprost na temat muzycznej kariery Violet

Na temat muzycznej kariery swojej córki nie tak dawno, w jednym z wywiadów, głos zabrał lider Foo Fighters. Dave Grohl przyznał otwarcie, że nie angażował się w proces powstawania płyty. – Nagrała ten album z producentem Justinem Raisenem i zrobiła to sama. Spotkała się z producentem, codziennie chodzili do studia, a ona wysyłała mi piosenki, kiedy była gotowa. Ale ja nie miałem absolutnie nic wspólnego z tą płytą – powiedział muzyk w rozmowie na antenie Radio X.

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