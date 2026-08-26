"Nie ma mocnych" czy "Kochaj albo rzuć"? Rozpoznaj, z którego kultowego filmu pochodzi TA fraza!

Gdy w 1967 roku na ekrany polskich kin trafił film Sami Swoi, z czasem stało się jasne, że historia rodzimej kinematografii nigdy już nie będzie taka, jak wcześniej. Komedia w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego, według scenariusza Andrzeja Mularczyka, przyciągnęła przed duży ekran prawdziwe tłumy. Te niemal jak w soczewce dostrzegły w produkcji przedstawienie własnych bolączek codzienności czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w której przyszło im żyć.

Film szybko stał się klasykiem, a gdy siedem lat później okazało się, że nadciąga kontynuacja, emocje opinii publicznej były mieszane. Radość z nadchodzącego powrotu rodzin Kargulów i Pawlaków przeplatała się z obawami, czy da radę się stworzyć coś równie dobrego, co Sami Swoi. Jak już dobrze wiemy, Nie ma mocnych cieszy się obecnie statusem równie kultowego projektu, co "jedynka". Co najlepsze w tym wszystkim, to sami tyczy się trzeciej odsłony losów obu familii - Kochaj albo rzuć z 1977 roku.

Kultowe komedie PRL. Część 1.Groby aktorów filmów Sami swoi, Jak rozpętałem II wojnę światową. Niezapomniani

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Tym razem postanowiliśmy wziąć na warsztat właśnie dwie kontynuacje Samych Swoich. Sprawdzamy więc w poniższym quizie - czy jesteście w stanie dopasować cytat do Nie ma mocnych lub Kochaj albo rzuć? Czas się o tym przekonać!

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