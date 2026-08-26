"Nie ma mocnych" czy "Kochaj albo rzuć"? Rozpoznaj, z którego kultowego filmu pochodzi TA fraza!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-26 15:01

Nie każdy film z polskiej kinematografii cieszy się takim statusem - jeszcze lepiej, gdy mowa o serii, spośród której każdy uznawany jest już obecnie za kultowy. Mamy na myśli oczywiście słynne "Sami Swoi", "Nie ma mocnych" oraz "Kochaj albo rzuć". Tym razem sprawdzamy, jak dobrze pamiętacie dwa ostatnie z wymienionych. Rozpoznaj w quizie kultowe frazy!

Uśmiechnięty Wacław Kowalski jako Kazimierz Pawlak na tle wagonów towarowych. O quizie filmowym przeczytasz na EskaRock.
Autor: Kadr z filmu "Sami Swoim" (1967)/Film Polski - Muzeum Kinematografii w Łodzi/ Archiwum prywatne

Gdy w 1967 roku na ekrany polskich kin trafił film Sami Swoi, z czasem stało się jasne, że historia rodzimej kinematografii nigdy już nie będzie taka, jak wcześniej. Komedia w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego, według scenariusza Andrzeja Mularczyka, przyciągnęła przed duży ekran prawdziwe tłumy. Te niemal jak w soczewce dostrzegły w produkcji przedstawienie własnych bolączek codzienności czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w której przyszło im żyć.

Film szybko stał się klasykiem, a gdy siedem lat później okazało się, że nadciąga kontynuacja, emocje opinii publicznej były mieszane. Radość z nadchodzącego powrotu rodzin Kargulów i Pawlaków przeplatała się z obawami, czy da radę się stworzyć coś równie dobrego, co Sami Swoi. Jak już dobrze wiemy, Nie ma mocnych cieszy się obecnie statusem równie kultowego projektu, co "jedynka". Co najlepsze w tym wszystkim, to sami tyczy się trzeciej odsłony losów obu familii - Kochaj albo rzuć z 1977 roku.

Kultowe komedie PRL. Część 1.Groby aktorów filmów Sami swoi, Jak rozpętałem II wojnę światową. Niezapomniani

Dopasuj frazę do danej części z serii "Sami Swoi"!

Tym razem postanowiliśmy wziąć na warsztat właśnie dwie kontynuacje Samych Swoich. Sprawdzamy więc w poniższym quizie - czy jesteście w stanie dopasować cytat do Nie ma mocnych lub Kochaj albo rzuć? Czas się o tym przekonać!

Rozwiąż quiz:

To cytat z "Nie ma mocnych" czy "Kochaj albo rzuć"? W tym quizie poradzi sobie tylko największy fan Kargula i Pawlaka!
Pytanie 1 z 10
To cytat z "Nie ma mocnych" czy "Kochaj albo rzuć"? "Koń to przeżytek"