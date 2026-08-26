Ryk silników i rockowe granie w szczytnym celu! Wstęp na całą imprezę jest darmowy

Ryk silników i rockowe granie w szczytnym celu. Zlot w Dydni pomoże Elence i Zdzisławowi

Dydnia na Podkarpaciu szykuje się na prawdziwe oblężenie. Już na początku września tamtejszy Park zamieni się w stolicę rocka i motoryzacji za sprawą II Zlotu Motocyklowego „3 Dni w Dydni”. To będzie weekend pełen mocnych wrażeń, ale przede wszystkim wielkich serc, bo cała impreza ma niezwykle ważny cel.

Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie „Warkot na Wsi” oraz Stowarzyszenie W.A.R.A., po sukcesie ubiegłorocznej edycji wracają ze zdwojoną siłą. Tegoroczna impreza, odbywająca się pod hasłem „Zlot gra dla Elenki i Zdzisława”, będzie w całości poświęcona zbiórce pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację.

Mocne uderzenie na scenie. Kto zagra w Dydni?

Przez cały weekend ze sceny popłyną ostre, rockowe dźwięki. Koncerty na żywo mają rozgrzać publiczność do czerwoności i trwać do późnych godzin nocnych. W piątek, 4 września, o odpowiednią atmosferę zadbają zespoły The Lane, Sajgon, Ortodox oraz Iron Head.

Sobota zapowiada się jeszcze głośniej! Przed publicznością zaprezentują się formacje Secesja, Slave Keeper i OSC. Prawdziwą eksplozję energii zapewni doskonale znany fanom ciężkiego grania zespół Krusher.

Parada motocyklowa i setki wyjątkowych maszyn

Zlot w Dydni to prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji. Organizatorzy spodziewają się przyjazdu kilkuset maszyn – od unikalnych, zabytkowych perełek po potężne współczesne motocykle. To wyjątkowa okazja, by z bliska zobaczyć prawdziwe cuda na dwóch kółkach.

Jedną z głównych atrakcji weekendu będzie spektakularna parada motocyklowa, która w sobotę przejedzie lokalnymi drogami. Mieszkańcy regionu będą mogli podziwiać ryczące maszyny w pełnej krasie i poczuć niezwykłą atmosferę wydarzenia.

Zabawa dla każdego i wielkie serca motocyklistów

Choć impreza kręci się wokół motocykli, organizatorzy zapewniają, że to propozycja dla całych rodzin i fanów dobrej zabawy. Na miejscu czekać będzie rozbudowana strefa gastronomiczna, a dla gości przyjezdnych przygotowano zabezpieczone pole namiotowe. Nie zabraknie też licznych konkursów z nagrodami.

Najważniejszy jest jednak cel charytatywny. Każdy, kto pojawi się w Dydni, będzie mógł dołożyć swoją cegiełkę do zbiórki na rzecz Elenki i Zdzisława. Wspierając stoiska charytatywne, można realnie pomóc w ich walce o zdrowie, bo każda zebrana złotówka trafi prosto do nich.

Zlot w Dydni – najważniejsze informacje

II Zlot Motocyklowy „3 Dni w Dydni” odbędzie się w dniach 4–6 września 2026 roku w Parku w Dydni. Bramy otwierają się w piątek o godzinie 14:00. Co niezwykle istotne, przez cały weekend wstęp na teren imprezy jest całkowicie wolny.