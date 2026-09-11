Quiz: czy rozpoznasz miasto po rejestracji samochodu?

Tablica rejestracyjna to nieodzowny element pojazdu. Ma ona za zadanie przyporządkować go do konkretnego miejsca, w którym został zarejestrowany.

Przypomnijmy, że na początku tablicy znajdują się dwie lub trzy litery. Pierwsza oznacza województwa, kolejna (lub kolejne) natomiast powiat. Później natomiast mamy do czynienia z sekwencją liter i cyfr: to po prostu wyróżnik pojazdu.

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Czy zdarzyło Ci się, że spoglądałeś na tablice rejestracyjne, aby rozszyfrować, z jakiego miasta bądź powiatu jest właściciel pojazdu? Jeśli tak, to nasz nowy quiz jest zdecydowanie dla ciebie.

Przygotowaliśmy 10 pytań. Wystarczy dopasować rejestrację do odpowiedniego miasta lub też powiatu.

Maksymalną liczbę punktów w naszym quizie zdobędą zapewne prawdziwi fani motoryzacji oraz zapaleni kierowcy, którzy odwiedzili wiele zakątków w naszym kraju.

Rozwiąż nasz quiz: