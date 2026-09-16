Dave Grohl wprost o najsłynniejszym utworze Nirvany. "Smells Like Teen Spirit to nie jest nawet najlepszy singiel grupy"

10 września 1991 roku Nirvana wypuściła utwór Smells Like Teen Spirit. Kompozycja ta okazała się ogromnym sukcesem. Nic dziwnego, że napędziła sprzedaż albumu Nevermind, który ukazał się na rynku chwilę później. Cały świat oszalał na punkcie wspomnianej kompozycji.

Perkusista Dave Grohl, w wywiadzie dla magazynu Mojo, przyznał wprost, że nie spodziewał się, że Smells Like Teen Spirit stanie się aż tak gigantycznym przebojem.

Grunge’owe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Myślałem, że "In Bloom" będzie wielkim hitem z płyty, albo "Lithium". Wydawało mi się, że "Smells Like Teen Spirit" to po prostu kolejny utwór z albumu… Dość szybko stało się jednak jasne, że to będzie ta wyjątkowa piosenka na płycie. Ale oczywiście w tamtym momencie w ogóle nie spodziewaliśmy się, że z tym albumem cokolwiek się wydarzy – powiedział obecny lider formacji Foo Fighters.

Eksplozja popularności teledysku na antenie telewizji MTV oraz niesamowita rotacja utworu w stacjach radiowych zaskoczyły muzyków w trakcie trasy koncertowej. Jak wspominał perkusista, zespół żył wówczas we własnej, odizolowanej od świata bańce.

Smells Like Teen Spirit, rzecz jasna, do dziś uchodzi za hymn pokolenia lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Magazyn Kerrang! umieścił go na pierwszym miejscu na liście "100 najlepszych singli wszech czasów". Z kolei w 2021 roku amerykański Rolling Stone uznał ten utwór za jeden z najważniejszych w historii muzyki. Co ciekawe, Dave Grohl zachowuje jednak chłodne spojrzenie na status tego utworu w historii muzyki rozrywkowej.

– Czy uważam, że to najlepszy singiel wszech czasów? Oczywiście, że nie! Nawet nie sądzę, żeby to był najlepszy singiel w historii Nirvany. W porównaniu z "Revolution" The Beatles czy "God Only Knows" The Beach Boys... "Smells Like Teen Spirit" było po prostu świetnym momentem w czasie. Ale są lepsze piosenki – podsumował muzyk.

Oto ciekawostki o albumie Nevermind od Nirvany: