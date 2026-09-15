Rammstein szykuje film koncertowy z Meksyku. Oto szczegóły nadchodzącego wydawnictwa

Niemiecka grupa Rammstein, która na rynku działa już od ponad trzech dekad, słynie z widowiskowych występów, które na długo zapadają w pamięć. Nic więc dziwnego, że każde wydawnictwo koncertowe zespołu wzbudza ogromne emocje na całym świecie. Niebawem na rynku ma się ukazać kolejne.

Muzycy najpierw opublikowali w sieci 30-sekundowy zwiastun. A później ujawnili wszystkie szczegóły dotyczące Live in Mexico City.

Oto najlepsze metalowe albumy koncertowe w historii. Jakie tytuły wskazała sztuczna inteligencja?

Przypomnijmy, że chodzi o materiał zarejestrowany na początku października 2022. Zespół zagrał wówczas trzy wyprzedane koncerty na gigantycznym stadionie Foro Sol w stolicy Meksyku.

Już 4 listopada 2026 w kinach na całym świecie odbędą się premierowe seanse filmu koncertowego. Sprzedaż biletów oraz szczegółowa lista kin zostaną udostępnione 23 września na stronie: www.rammsteinmexico.live.

Z kolei nieco ponad dwa tygodnie później, 20 listopada, wydawnictwo ukaże się na nośnikach fizycznych oraz będzie dostępne w serwisach streamingowych. Film w reżyserii nagradzanego Paula Dugdale’a (znanego ze współpracy m.in. z The Rolling Stones czy Taylor Swift) został zarejestrowany w jakości 4K.

Till Lindemann również wydaje koncertowe wydawnictwo. I to w dodatku zarejestrowane w Krakowie

W grudniu 2025 roku, w ramach trasy Meine Welt, wokalista Till Lindemann zagrał koncert w krakowskiej Tauron Arenie. Całość była rejestrowana. I niebawem ukaże się na rynku. Live In Kraków pojawi się na półkach sklepowych 25 września 2026 nakładem Out Of Line. Wydawnictwo będzie dostępne w różnych formatach (CD, Blu-ray, DVD, kaseta, winyl).

Oto ciekawostki o albumie Mutter od formacji Rammstein: