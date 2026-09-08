Muse - co skrywa album “Absolution"? | Jak dziś rockuje?

Muse powstał w 1994 roku, a już trzy lata później światło dzienne ujrzała debiutancka EP-ka grupy, zatytułowana po prostu eponimem, w 1998 roku wydany został drugi minialbum - Muscle Museum. Oba projekty stanowiły preludium do debiutanckiego albumu formacji, a ten miał swoją premierę we wrześniu 1999 roku. Jeszcze przed jego wydaniem, trio miało szansę wystąpić na osławionym Woodstock '99. Showbiz odniósł umiarkowany sukces komercyjny na terenie rodzimej Wielkiej Brytanii, docierając do 28. miejsca tamtejszej listy. Na kolejnym krążku - Origin of Symmetry Matt Bellamy, Chris Wolstenholme i Dominic Howard pozwolili sobie na nieco więcej eksperymentów, szczególnie z użyciem elementów muzyki klasycznej. W 2002 roku zaś swoją premierę miał pierwszy album koncertowy zespołu - Hullabaloo Soundtrack. Choć grupa była znana, miała grono fanów, wciąż czekała na sukces w mainstreamie i bycie zauważoną na amerykańskim rynku. Czas na to nadszedł w 2003 roku.

Muzyka rockowa lat 2000. - zagranica. Jakie albumy zdefiniowały ten okres?

Czas na "rozgrzeszenie"

Zespół rozpoczął pracę nad trzecim już albumem we wrześniu 2002 roku, a nad całym procesem czuwał Rich Costey. Sesje odbywały się w studiach na terenie Irlandii, Londynu i Los Angeles, a grupa miała wyodrębniony czas na nagranie płyty, chcąc się temu całkowicie poświęcić, gdyż poprzednie sesje odbywały się w dużym pośpiechu. Nagrania trwały do czerwca 2003 roku, a trio nie zapomniało o swoich elementach rozpoznawczych, ponownie wykorzystując elementy muzyki symfonicznej. Brzmienie jednak mocno różniło się od dwóch poprzednich płyt, było mroczniejsze, ale przy tym dużo bardziej radiowe. W punkt były także teksty, tak precyzyjnie oddające nastroje początków nie tylko nowej dekady, ale także nowego stulecia.

Trzeci album studyjny Muse został zatytułowany Absolution i ujrzał światło dzienne 15 września 2003 roku. Wydawnictwo promowane było aż sześcioma singlami i spotkało się z dużym uznaniem krytyków. Zadebiutowało ono na szczycie listy przebojów w Wielkiej Brytanii, formacja wyruszyła także w światową trasę, promującą projekt. W jej ramach zespół wystąpił na legendarnym festiwalu Glatonbury. Na miejcu obecny był także ojciec Dominica Howarda, który zmarł raptem godzinę po występie zespołu syna...

Ciekawostki o albumie "Absolution"

Jakie ciekawostki kryją się za tym krążkiem? Sprawdź w galerii:

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