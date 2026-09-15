Oto 5 piosenek, które opowiadają straszne historie. Łączy je jedno...
Empatia wobec tragedii – proste i zrozumiałe, prawda? A jednak. Choć mamy XXI wiek wciąż można natrafić na toksyczne zjawisko, które toczy społeczeństwa na całym świecie. W Polsce także można je spotkać i wbrew pozorom, nie ma ono nic wspólnego z miejscem, w którym żyjemy, kulturą, czy wykształceniem tych, którzy się go dopuszczają. Dlatego zebraliśmy 5 mocnych piosenek, które łączy jedno: poruszają temat gwałtu i molestowania oraz znieczulicy, której doświadczają ofiary.
Przerzucanie odpowiedzialności na ofiarę – umiemy nazwać to zjawisko, ale wciąż niestety można na nie trafić. Gwałt? Bo się źle ubrała. Molestowanie? Bo prowokowała. Spotkanie z taką reakcją prowadzi do milczenia, ofiary nie chcą mówić o tym, co je spotkało. Dlatego ruszyła kampania #możeszmipowiedzieć, a w jej ramach specjalna infolinia: 116 123, gdzie dyżurujący specjaliści pomogą uzyskać pomoc.
Piosenki, które zebraliśmy w tym zestawieniu są trudne, ale ważne i potrzebne. Temat, którego dotyczą niestety wciąż pozostaje aktualny a wezwanie do empatii i wrażliwości na sygnały o krzywdzie nigdy dość.
Tysiak za dobrą historię | ESKA ROCK
Sprawdź nasze zestawienie:
Listen to "O kampanii #możeszmipowiedzieć. Stop przemocy seksualnej! DROGOWSKAZY" on Spreaker.
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