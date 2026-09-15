Oto 5 piosenek, które opowiadają straszne historie. Łączy je jedno...

Przerzucanie odpowiedzialności na ofiarę – umiemy nazwać to zjawisko, ale wciąż niestety można na nie trafić. Gwałt? Bo się źle ubrała. Molestowanie? Bo prowokowała. Spotkanie z taką reakcją prowadzi do milczenia, ofiary nie chcą mówić o tym, co je spotkało. Dlatego ruszyła kampania #możeszmipowiedzieć, a w jej ramach specjalna infolinia: 116 123, gdzie dyżurujący specjaliści pomogą uzyskać pomoc.

Piosenki, które zebraliśmy w tym zestawieniu są trudne, ale ważne i potrzebne. Temat, którego dotyczą niestety wciąż pozostaje aktualny a wezwanie do empatii i wrażliwości na sygnały o krzywdzie nigdy dość.

Tysiak za dobrą historię | ESKA ROCK

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