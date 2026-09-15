Budka Suflera bez tajemnic. Dopasuj odpowiedniego wokalistę do tytułu utworu [QUIZ]
Są w historii polskiej muzyki rockowej zespoły, które nie tylko zdefiniowały brzmienie całych dekad, ale również na stałe wpisały się w kod genetyczny kilku pokoleń słuchaczy. Bez wątpienia jednym z najważniejszych filarów tego dziedzictwa jest Budka Suflera.
Ta legendarna formacja powstała w Lublinie w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Grupa zbudowała bardzo silną pozycję na rodzimym rynku muzycznym. Przez lata Budka Suflera wypuściła sporo utworów, które zna absolutnie każdy Polak.
To, co jednak od zawsze wyróżniało Budkę Suflera na tle innych legendarnych polskich grup, to zmiany na stanowisku wokalisty. Oczywiście, zespół kojarzy się głównie z Krzysztofem Cugowskim, ale nie był on przez te wszystkie lata jedynym frontmanem w historii Budki.
Trzeba pamiętać, że każda zmiana za mikrofonem przynosiła nową jakość i otwierała kolejny rozdział w twórczości grupy. Często też przynosiła następne przeboje, które odnosiły sukces.
Niezwykle ważny, porywający i przesycony emocjami ślad w historii formacji zostawił charyzmatyczny Romuald Czystaw. Nie sposób także zapomnieć o niezwykłej współpracy Budki z Felicjanem Andrzejczakiem. Epizod w grupie miał również Stanisław Wenglorz.
W ostatnich latach w zespole jest natomiast jednocześnie kilku wokalistów: Robert Żarczyński, Irena Michalska i – jeszcze do niedawna – znany aktor Jacek Kawalec. Następcą tego ostatniego został we wrześniu 2026 Krzysztof Wałecki.
Właśnie ta wokalna mozaika sprawia, że dyskografia Budki Suflera jest tak niezwykle bogata i wielowarstwowa. Dla fanów grupy przygotowaliśmy quiz. Zadanie jest proste: my podajemy tytuł utworu, a Wy musicie dopasować wokalistę, który ten numer w oryginalnej wersji śpiewał. Do zdobycia jest dziesięć punktów. Zapraszamy do wspólnej zabawy.