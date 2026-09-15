Budka Suflera bez tajemnic. Dopasuj odpowiedniego wokalistę do tytułu utworu [QUIZ]

Są w historii polskiej muzyki rockowej zespoły, które nie tylko zdefiniowały brzmienie całych dekad, ale również na stałe wpisały się w kod genetyczny kilku pokoleń słuchaczy. Bez wątpienia jednym z najważniejszych filarów tego dziedzictwa jest Budka Suflera.

Ta legendarna formacja powstała w Lublinie w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Grupa zbudowała bardzo silną pozycję na rodzimym rynku muzycznym. Przez lata Budka Suflera wypuściła sporo utworów, które zna absolutnie każdy Polak.

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To, co jednak od zawsze wyróżniało Budkę Suflera na tle innych legendarnych polskich grup, to zmiany na stanowisku wokalisty. Oczywiście, zespół kojarzy się głównie z Krzysztofem Cugowskim, ale nie był on przez te wszystkie lata jedynym frontmanem w historii Budki.

Trzeba pamiętać, że każda zmiana za mikrofonem przynosiła nową jakość i otwierała kolejny rozdział w twórczości grupy. Często też przynosiła następne przeboje, które odnosiły sukces.

Niezwykle ważny, porywający i przesycony emocjami ślad w historii formacji zostawił charyzmatyczny Romuald Czystaw. Nie sposób także zapomnieć o niezwykłej współpracy Budki z Felicjanem Andrzejczakiem. Epizod w grupie miał również Stanisław Wenglorz.

W ostatnich latach w zespole jest natomiast jednocześnie kilku wokalistów: Robert Żarczyński, Irena Michalska i – jeszcze do niedawna – znany aktor Jacek Kawalec. Następcą tego ostatniego został we wrześniu 2026 Krzysztof Wałecki.

Właśnie ta wokalna mozaika sprawia, że dyskografia Budki Suflera jest tak niezwykle bogata i wielowarstwowa. Dla fanów grupy przygotowaliśmy quiz. Zadanie jest proste: my podajemy tytuł utworu, a Wy musicie dopasować wokalistę, który ten numer w oryginalnej wersji śpiewał. Do zdobycia jest dziesięć punktów. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Rozwiąż nasz quiz: