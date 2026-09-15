Siczka z KSU kończy 65 lat i nie wybiera się na emeryturę. Zamiast tego rusza w jubileuszową trasę

65 lat na karku i wciąż „pod prąd”. Siczka z KSU świętuje jubileusz na scenie

Eugeniusz „Siczka” Olejarczyk, lider legendarnego zespołu KSU, kończy 65 lat i ani myśli o muzycznej emeryturze. Z okazji swojego jubileuszu jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny rockowej rusza z zespołem w wyjątkową trasę koncertową. Po niemal pięciu dekadach na scenie artysta wciąż pozostaje wierny idei grania „pod prąd”.

Jesienią 2026 roku fani KSU będą mieli okazję zobaczyć zespół w dwóch zupełnie różnych odsłonach. Grupa wraca do swoich korzeni podczas elektrycznej, klubowej trasy „65 lat pod prąd”, a jednocześnie przygotowuje wielki finał swojego akustycznego projektu, który wcześniej podbił filharmonie w całej Polsce.

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Powrót do surowej, elektrycznej energii

Po serii wiosennych koncertów w eleganckich salach koncertowych KSU szykuje prawdziwy powrót do miejsc, w których zaczęła się ich historia. Jesienna trasa „65 lat pod prąd” to ukłon w stronę klubowej publiczności i surowego, gitarowego brzmienia, z którego zespół słynie od lat.

Podczas koncertów nie zabraknie największych klasyków grupy, takich jak „1944”, „Jabol Punk”, „Liban” czy „Moje Bieszczady”. Zespół zapowiada jednak, że publiczność może liczyć również na odświeżone aranżacje i kilka muzycznych niespodzianek, przygotowanych specjalnie na tę jubileuszową okazję.

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Jubileuszowa trasa zespołu rozpocznie się już w październiku. Tak prezentuje się szczegółowa rozpiska:

10 października – Rzeszów – Akustycznie gość Józef Skrzek (SBB)

16 października – Lublin

23 października – Piła

24 października – Poznań

7 listopada – Zabrze

13 listopada – Białystok

14 listopada – Warszawa

21 listopada – Mielec – Akustycznie – goście Mr. Polak

28 listopada – Gdańsk

5 grudnia – Wrocław

12 grudnia – Grudziądz

13 grudnia – Toruń

19 grudnia – Kraków

Od filharmonii do wielkiego finału w Mielcu

Projekt „KSU Akustycznie” okazał się jednym z największych sukcesów koncertowych zespołu w ostatnich latach. Punkowe klasyki w nowych aranżacjach, wzbogacone o elementy muzyki folkowej i klasycznej, przyciągnęły do sal koncertowych zarówno starych fanów, jak i zupełnie nową publiczność. Po wyprzedanej trasie projekt doczeka się dwóch ostatnich, wyjątkowych odsłon.

Poza wspomnianym koncertem w Rzeszowie, wielki finał akustycznej przygody KSU odbędzie się 21 listopada w Mielcu. Będzie to historyczne wydarzenie, ponieważ zespół po raz pierwszy w historii wystąpi na jednej scenie z formacją Mr. Pollack. Zapowiada się wieczór pełen muzycznych niespodzianek, który na długo pozostanie w pamięci fanów.

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