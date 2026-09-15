Epica wraca do Polski z wielkim show. Muzycy zagrają z orkiestrą i chórem

Epica zagra w Polsce z orkiestrą i chórem. Fani usłyszą ich w nowej odsłonie!

To będzie prawdziwa gratka dla fanów metalu symfonicznego. Holenderska formacja Epica ogłosiła powrót do Polski i to w wielkim stylu. Zespół zapowiedział wyjątkowy koncert z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej i chóru w ramach projektu “The Symphonic Synergy”. Wydarzenie odbędzie się 29 września 2027 roku w PreZero Arenie w Gliwicach.

Koncert jest częścią obchodów jubileuszu 25-lecia działalności zespołu. To niezwykłe widowisko muzyczne mieli już okazję zobaczyć fani w Holandii i Meksyku, a teraz przyszła pora na polską publiczność, która będzie mogła na własne uszy przekonać się o potędze tego brzmienia.

Piotr Rogucki | Kolumna Zygmunta Eska ROCK

Ćwierć wieku na scenie i polski akcent

Grupa Epica przez ćwierć wieku swojej działalności wypracowała sobie pozycję jednego z najważniejszych zespołów na scenie metalu symfonicznego. Sekstet z miasta Reuver od lat umiejętnie łączy podniosłość gatunku z progresywnym zacięciem, nie bojąc się sięgać także po elementy death metalu, gotyku, a nawet folku.

O niezachwianej formie grupy ma świadczyć jej krążek “Aspiral”, który ukazał się w kwietniu 2025 roku. Co ciekawe, dla polskich fanów szczególnie interesujący może być fakt, że tytuł płyty został zainspirowany rzeźbą Polaka, Stanisława Szukalskiego.

Bilety na koncert Epiki. Gdzie i kiedy kupić?

Sprzedaż biletów na to wyjątkowe wydarzenie rusza już wkrótce. Tak zwany Local presale rozpocznie się w środę, 16 września, o godzinie 10:00. Dwa dni później, w piątek, 18 września, o tej samej porze ruszy otwarta przedsprzedaż w pozostałych punktach sprzedaży.

Wejściówki będą dostępne w serwisach takich jak winiarybookings.pl, Going, Empik Bilety, Eventim, Ebilet oraz Ticketmaster. Organizatorzy wydarzenia przypominają i jednocześnie przestrzegają, aby kupować bilety wyłącznie w autoryzowanych punktach, co pozwala uniknąć ryzyka oszustwa.

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