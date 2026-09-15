Formacja Falling in Reverse udostępniła nowy utwór. Gościnnie zaśpiewali w nim Corey Taylor i Serj Tankian

Falling in Reverse to amerykański zespół, który powstał w 2008 roku. Na jego czele, od samego początku, stoi wokalista Ronnie Radke. Grupa ma na swoim koncie pięć studyjnych albumów (dyskografię cały czas zamyka Popular Monster z sierpniu 2024). W maju ubiegłego roku formacja zaskoczyła swoich fanów singlem, w którym gościnnie usłyszeliśmy głos Marilyna Mansona (całość okazała się sukcesem; kompozycja ta wygenerowała ponad 350 milionów odtworzeń). Teraz muzycy Falling in Reverse znów udostępnili premierowy utwór z udziałem dwóch znanych wokalistów.

Nowy numer nosi tytuł Joseph (to czytelne nawiązanie do drugiego imienia lidera grupy) i przynosi współpracę, jakiej jeszcze w historii nie było. Członkowie Falling In Reverse do współpracy zaprosili Coreya Taylora ze Slipknota oraz Serja Tankiana z System of a Down.

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Do sieci trafił już oficjalny klip do numeru Joseph (udostępniamy go poniżej), za którego reżyserię odpowiada stały współpracownik zespołu, Jensen Noen. W teledysku pojawiają się, rzecz jasna, zarówno Taylor, jak i Tankian.

Slipknot powrócił z premierowym utworem

Grupa Slipknot wywołała ogromne emocje wśród fanów, wypuszczając niespodziewanie nowy utwór Arsenal. To pierwsza premierowa rzecz od tego amerykańskiego zespołu od ponad trzech lat. Co najciekawsze: ten numer nie trafi na nadchodzący album formacji dowodzonej przez Coreya Taylora. Tak przynajmniej zapowiedział gitarzysta Jim Root.

Muzycy Slipknota obecnie pracują nad kolejnym studyjnym wydawnictwem z producentem Mattem Wallace'em. Choć oficjalna data premiery ósmego albumu nie jest jeszcze znana, to proces ten idzie pełną parą. – Mamy tak potwornie, potwornie dużo materiału – prawdopodobnie co najmniej 50 różnych aranżacji. Nie mówię, że to wszystko to już gotowe piosenki. Nad każdą z nich trzeba jeszcze popracować – wyjaśnił Root w podcaście Ride BYND. Na ten moment dyskografię grupy zamyka krążek The End, So Far z 2022.

Oto ciekawostki o albumie All Hope is Gone od formacji Slipknot: