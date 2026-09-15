Rammstein szykuje film koncertowy z Meksyku. W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź całości

Niemiecka grupa Rammstein, która na rynku działa już od ponad trzech dekad, słynie z widowiskowych występów, które na długo zapadają w pamięć. Nic więc dziwnego, że każde wydawnictwo koncertowe zespołu wzbudza ogromne emocje na całym świecie. Niebawem na rynku ma się ukazać kolejne.

Wygląda na to, że muzycy rozpoczęli oficjalnie promocję filmu koncertowego Live in Mexico City. W sieci pojawił się właśnie pierwszy, 30-sekundowy zwiastun. Udostępniamy go poniżej.

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Przypomnijmy, że chodzi o materiał zarejestrowany na początku października 2022. Zespół zagrał wówczas trzy wyprzedane koncerty na gigantycznym stadionie Foro Sol w stolicy Meksyku.

Wciąż czekamy na pełne, oficjalne oświadczenie ze strony zespołu, ale w sieci pojawiły się już pierwsze przecieki w tym temacie. Z harmonogramów zapowiadanych w wybranych kinach wynika, że produkcja powinna trafić na duże ekrany na początku listopada 2026. Pokazy kinowe mają być natomiast wstępem do późniejszej premiery całości na fizycznych nośnikach.

Na stronie internetowej FSK, instytucji odpowiedzialnej za przyznawanie kategorii wiekowych filmom w Niemczech, widnieje informacja, że czas trwania filmu koncertowego grupy wynosi nieco ponad 148 minut, a za jego reżyserię odpowiada Paul Dugdale.

Till Lindemann również wydaje koncertowe wydawnictwo. I to w dodatku zarejestrowane w Krakowie

W grudniu 2025 roku, w ramach trasy Meine Welt, wokalista Till Lindemann zagrał koncert w krakowskiej Tauron Arenie. Całość była rejestrowana. I niebawem ukaże się na rynku. Live In Kraków pojawi się na półkach sklepowych 25 września 2026 nakładem Out Of Line. Wydawnictwo będzie dostępne w różnych formatach (CD, Blu-ray, DVD, kaseta, winyl).

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