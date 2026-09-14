Quiz na temat polskiej muzyki rockowej lat 90. Dopasuj tytuł utworu do wykonawcy
Lata 90. to jedna z najbardziej dynamicznych i przełomowych dekad w historii polskiej muzyki rockowej. To czas, kiedy po upadku komunizmu, scena muzyczna eksplodowała nowymi brzmieniami i gatunkami. Nowe inspiracje przychodziły z Zachodu.
Nie da się ukryć, że w latach dziewięćdziesiątych na rodzimym rynku panował swoisty tygiel muzyczny. Różne style się ze sobą spotykały. My jednak skupimy się wyłącznie na rocku.
W latach 90. zadebiutował Hey z charyzmatyczną wokalistką Kasią Nosowską. Ich debiutancki album Fire (1993) stał się kamieniem milowym. W tamtej dekadzie na rynku pojawił się także zespół Myslovitz, który wprowadził do mainstreamu melancholijne, gitarowe brzmienie inspirowane brytyjskim rockiem. Z kolei grupy takie jak O.N.A., z Agnieszką Chylińską, pokazywały ostrzejsze oblicze.
Postanowiliśmy więc przygotować kolejny quiz muzyczny, który będzie dotyczył właśnie lat dziewięćdziesiątych w polskiej muzyce. Zadanie jest proste. My podajemy tytuł kompozycji z tamtej dekady, a Wy musicie dopasować ją do odpowiedniego wykonawcy. Nasz quiz składa się z dziesięciu pytań. Zapraszamy do wspólnej zabawy.