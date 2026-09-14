Muzyk The Rolling Stones związał się z nastolatką. Wziął z nią ślub - a następnie został przybranym dziadkiem! Jak to możliwe?

Przełom lat 60. i 70. to niezwykle ważny moment w historii muzyki rockowej. Wówczas triumfy święciły takie legendarne formacje jak The Beatles, The Rolling Stones czy Led Zeppelin, które na stałe wpisały się w popkulturę.

Ci muzycy bardzo szybko zdobyli niebotyczną popularność, co przełożyło się na ogromną liczbę fanów i fanek. Młode dziewczyny, nierzadko jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności, robiły wszystko, by zbliżyć się do swoich idoli, a oni z kolei chętnie z tych relacji korzystali.

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SZOKUJĄCA historia byłego muzyka The Rolling Stones

Szczególnie uderzające kulisy życia osobistego skrywa przeszłość byłego członka słynnej grupy The Rolling Stones. Bill Wyman dołączył do ekipy w 1962 roku i występował z nią przez ponad trzydzieści lat. Jego grę można usłyszeć na takich kultowych albumach, jak Their Satanic Majesties Request, Sticky Fingers, Exile on Main St., Some Girls oraz Tattoo You.

Gdy wciąż grał ze Stonesami, Wyman znalazł się w samym centrum potężnego skandalu obyczajowego. W 1989 roku 52-letni wówczas basista zawarł związek małżeński z zaledwie 18-letnią Mandy Smith. Samo to wywołało konsternację, ale publiczność oniemiała, gdy muzyk przyznał, że zapałał do niej uczuciem przy pierwszym spotkaniu - kiedy dziewczyna miała 13 lat.

Jakiś czas później kobieta wyjawiła, że ich relacja intymna rozpoczęła się, gdy skończyła 14 lat, a partner był starszy o przeszło trzy dekady. Ich związek nie przetrwał długo, ponieważ rozeszli się już w 1991 roku, a dwa lata później sąd orzekł rozwód. Para nie miała wspólnych dzieci, jednak to wcale nie oznaczało końca tej zawiłej historii.

Jak mąż został... przybranym dziadkiem?!

W 1993 roku, dokładnie w okresie sfinalizowania rozwodu tej kontrowersyjnej pary, gdy muzyk widywany był już z nową wybranką, doszło do absolutnie zdumiewającego zdarzenia.

Trzydziestoletni syn artysty, Stephen Wyman, stanął na ślubnym kobiercu z o 16 lat starszą kobietą, która była matką Mandy Smith, czyli byłą teściową Billa. To stworzyło całkowicie niewyobrażalną plątaninę powiązań rodzinnych. Bill Wyman formalnie stał się byłym zięciem własnego syna, teściem swojej dawnej teściowej i tym samym przybranym dziadkiem kobiety, z którą sam kiedyś brał ślub.

Relacja Stephena i Patsy również szybko dobiegła końca. Ich drogi rozeszły się w 1995 roku, a w 1997 roku małżeństwo przeszło do historii.

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