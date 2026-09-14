Nowy album Stevena Wilsona zapowiedziany. Muzyk ujawnił jego szczeół
Steven Wilson to człowiek, który zdecydowanie nie lubi się nudzić. W 2025 roku wydał ósmy solowy album, zatytułowany The Overview, a już na horyzoncie jest... kolejny.
Lider formacji Porcupine Tree, kilka dni temu, uruchomił nietypową stronę internetową. Utrzymana ona jest klimacie witryny rady parafialnej fikcyjnej angielskiej wsi Larkstone. Jej adres to: www.requiemforavillage.com.
Estetyka nowego projektu Wilsona mocno nawiązuje do klasyki brytyjskiego folk horroru. Fani klimatów retro odnajdą tu pokrewieństwo chociażby z kultowym filmem Kult (The Wicker Man) z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Ponadto w sieci udostępniony został krótki zwiastun. Na oficjalnym kanale Wilsona na YouTubie pojawiło się wideo zatytułowane The Village is Alive. Welcome to the Village ("Wioska żyje. Witamy w wiosce”). W klipie słyszymy dźwięki akustycznej, folkowej gitary oraz głos Davida Tennanta, cenionego aktora znanego m.in. z roli w serialu Doctor Who.
Następnie Steven Wilson zapowiedział szczegóły jego nadchodzącego albumu. Będzie on zatytułowany Requiem For A Village i trafi do sprzedaży 6 listopada nakładem Fiction Records. Artysta podzielił się już także teledyskiem do tytułowego utworu.
Przypomnijmy, że w lutym tego roku Wilson zapowiedział nadejście nowego albumu. W wywiadzie dla Immersive Audio Album zdradził, że jest on praktycznie w całości gotowy. Dodał ponadto, że dzieło będzie całkowitym przeciwieństwem The Overview. – Ten kolejny album jest znacznie bardziej kameralny, introwertyczny. Wciąż jest mocno koncepcyjny i bardzo eksperymentalny, a utwory... cóż, znów sprawiają wrażenie jednej spójnej kompozycji. Ale jest on znacznie bardziej kanciasty i eksperymentalny w sposób, który naprawdę mnie ekscytuje – powiedział Steven Wilson. I określił następcę The Overview mianem "dziwnego" wydawnictwa.
Ponadto podkreślił, że na nowej płycie zależało mu na powrocie do bardziej analogowego, surowego brzmienia. – Chciałem wrócić do rodzaju muzyki, w której można usłyszeć metaforyczne odciski palców. Stawiając na ludzkie gesty i niedoskonałości w muzyce – rzeczy, których nie da się stworzyć za pomocą oprogramowania. Na przykład używając wyłącznie analogowych syntezatorów z całą ich nieprzewidywalnością, czy nie strojąc instrumentów idealnie. To doprowadziło mnie też do sięgnięcia po skrzypce, obój czy spróbowania swoich sił na perkusji – grania na rzeczach, na których tak naprawdę nie potrafię grać, ale wyciągania z nich czegoś, co zainspirowało mnie w nieoczekiwany sposób – powiedział, cytowany w informacji prasowej, Wilson.
Na Requiem For A Village znajdzie się dwanaście utworów. Tak prezentuje się szczegółowa tracklista:
- Swirl In A Lark’s Eye
- Requiem For A Village
- The Same River Twice
- Now Departing
- Hireath
- On Chapel Slope
- Murmuration
- Curcus Fingerprint
- A Basket Of Bees
- Great Green Map
- Wheel
- The Old God Is Buried