5 utworów Pink Floyd, w których główny wokal zaśpiewał Richard Wright. Był więcej, niż klawiszowcem!

Richard William Wright urodził się 28 lipca 1943 roku w Hatch End w Middlesex, gdzie także dorastał. Muzyką zainteresował się dość szybko i jako zaledwie dwunastolatek na własną rękę zaczął uczyć się gry na gitarze, puzonie, trąbce i fortepianie. Okazję ku temu miał dobrą - uziemienie w domu ze względu na złamaną nogę. Pasję Richarda popierała jego mama, która zachęcała go, aby skupił się przede wszystkim na fortepianie. Z czasem Wright zaczął uczęszczać na prywatne lekcje kompozycji i teorii muzyki do szkoły muzycznej.

Choć był bez wątpienia utalentowany, nie do końca przekonany do własnych umiejętności postanowił przygotować sobie "plan B". Takowym były studia architektoniczne, które podjął na obecnym University of Westminster. Decyzja ta była kluczowa dla całego życia Richarda - to właśnie w tym miejscu poznał Rogera Watersa i Nicka Mansona, z którymi dołączył do zespołu Sigma 6, w którym grał na gitarze i puzonie. Z czasem plany młodych muzyków zaczęły być coraz bardziej ambitne, a sam Wright zdecydował się poświęcić muzyce i porzucił architekturę. W końcu w 1965 Richard, Roger, Nick oraz Syd Barrett, czyli kolega Watersa jeszcze z czasów szkolnych, powołali do życia zespół, który dziś świat świetnie zna - Pink Floyd. Wright ostatecznie objął w nim rolę klawiszowca.

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Richard Wright śpiewał dla Pink Floyd!

Historia Richarda Wrighta i Pink Floyd jest dość trudna. Choć był on bez wątpienia osobą niezwykle utalentowaną, współkomponował i współwykonywał słynne utwory formacji, to jego rola w jej historii była zawsze znacząco pomijana. Wpływa na to fakt, iż w okresie prac nad słynnym albumem The Wall klawiszowiec de facto nie był członkiem grupy, gdyż za współpracę, w mało przyjemnych okolicznościach, podziękował mu Waters. Wright wrócił do składu Pink Floyd w 1987 roku i pozostał w nim aż do swojej śmierci. Richard Wright zmarł 15 września 2008 roku w wieku 65 lat na raka płuc.

Warto pamiętać i pielęgnować dziedzictwo klawiszowca - oraz wokalisty! - w Pink Floyd. Tym razem przedstawiamy jego wokalną stronę w grupie. W których utworach zespołu Richard Wright śpiewa główny wokal? Sprawdź w galerii!