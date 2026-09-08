"Klikasz przycisk i jesteś artystą". Gitarzysta Accept ostro o bezdusznej technologii

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w przemyśle muzycznej to temat, o którym jest głośno od dłuższego czasu. Nie może to dziwić. Jej rosnący wpływ jest zauważalny.

Wolf Hoffmann, gitarzysta i lider niemieckiej formacji Accept, w najnowszym wywiadzie dla portugalskiego magazynu Metal Global podzielił się mocnymi przemyśleniami na ten temat.

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Muzyk nie ukrywa, że tempo rozwoju technologii po prostu go przeraża. – Wychowaliśmy się w przekonaniu, że sztukę mogą tworzyć tylko ludzie. Teraz jednak te granice mocno się zacierają, głównie dlatego, że jakość jest po prostu powalająca. Niektóre rzeczy generowane przez sztuczną inteligencję – czy to filmy, teksty, zdjęcia, czy oczywiście grafiki – są tak dobre. Część z tego wygląda niesamowicie, ale z pewnością nie pomaga to w sytuacji, gdy mówisz: "Cześć mamo, cześć tato, chcę zostać artystą", bo oni niedługo odpowiedzą: "Ale po co, jaki to ma sens?" – powiedział Hoffmann.

W dalszej części rozmowy gitarzysta Accept dodał: – Pomyśl o tym z dzisiejszej perspektywy. My zaczynaliśmy 50 lat temu. Nauka gry na gitarze była niezwykle trudna, trzeba było kupić cały sprzęt sprzęt i spędzać lata w sali prób. To było nasze marzenie, w które włożyliśmy mnóstwo wysiłku, tysiące godzin nauki, doskonalenia się i popełniania błędów. A dzisiaj ktoś może po prostu powiedzieć: "Wiesz co? Nie będę się z tym męczyć. Po prostu kliknę przycisk na laptopie i jestem artystą. Oto muzyka. Pstryk. Nie muszę już uczyć się grać na żadnym instrumencie". To jest przerażająca myśl.

Accept wydał wyjątkowy album z okazji 50-lecia. Grupa zagra także w Polsce

Zespół Accept obchodzi w tym roku 50-lecie swojej działalności! Aby uczcić ten wyjątkowy jubileusz, muzycy wypuścili niezwykły album Teutonic Titans 1976–2026, na którym największe klasyki zespołu wykonują największe gwiazdy światowej sceny. Na liście gości znaleźli się m.in. Rob Halford (wokalista Judas Priest), Kirk Hammett (gitarzysta Metalliki), Phil Anselmo (wokalista Pantery), Matthias Jabbs (gitarzysta Scorpions) czy Tobias Forge (wokalista Ghost). Premiera całości odbyła się 4 września 2026.

Niemiecki zespół jakiś czas temu ogłosił szczegóły europejskiej trasy koncertowej z okazji świętowania 50-lecia. Muzycy dotrą m.in. do Polski. Wystąpią 9 grudnia 2026 w PreZero Arenie w Gliwicach. Na scenie pojawią się także dwie inne kapele: Dynazty oraz Tailgunner.

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