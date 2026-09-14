Znany producent chciał, aby Black Sabbath nagrał jeszcze jeden album w oryginalnym składzie. Tony Iommi powiedział jednak "nie"

Formacja Black Sabbath pozostawiła po sobie łącznie dziewiętnaście studyjnych albumów. Dyskografię kultowej grupy zamknął krążek 13 z 2013 roku. Tony Iommi, ostatnio w jednym z wywiadów, wyjawił, że był pomysł, aby nagrać jego następcę. I to w dodatku w oryginalnym składzie. Gitarzysta jednak taką propozycję szybko odrzucił.

Na ten temat Iommi rozmawiał z Andrew Wattem, producentem odpowiedzialnym m.in. za dwa ostatnie solowe albumy wokalisty Ozzy'ego Osbourne'a.

Tony Iommi palce| ESKA Rock Człowiek z Metalu Shor

Poznałem Andrew Watta, kiedy produkował płyty Ozzy’ego. Był bardzo zapalony do tego pomysłu i chyba aż za bardzo podekscytowany. Nie wiedział też, jak wygląda praca z oryginalnym składem Sabbath, a w szczególności z Billem [Wardem, perkusistą - przyp. red.]. Poza tym nagraliśmy przecież album "13" i po prostu nie podobała mi się myśl w stylu: "A teraz zróbmy jeszcze jedną płytę" – powiedział gitarzysta w rozmowie z magazynem Classic Rock.

Przypomnijmy, że Ward miał pierwotnie pojawić się na krążku 13 u boku Iommiego, Osbourne’a i basisty Geezera Butlera. Z powodu sporu o kontrakt perkusista wycofał się jednak z sesji nagraniowych. W studiu zastąpił go Brad Wilk z Rage Against the Machine, a na koncertach grał Tommy Clufetos z solowego zespołu wokalisty.

Wypada także dodać, że pierwotnie muzycy planowali nagrać następcę 13. Na początku Osbourne zapowiadał w przestrzeni medialnej, że zespół chce to zrobić. Ostatecznie skończyło się jedynie na limitowanej EP-ce The End, na której znalazły się cztery utwory powstałe w trakcie sesji do 13 oraz cztery nagrania koncertowe z 2013 i 2014.

Tony Iommi powraca z solowym albumem

Pod koniec lipca 2026 roku Tony Iommi zapowiedział oficjalnie nowy solowy album. Wydawnictwo zatytułowane From the Dark trafi do sprzedaży 23 października nakładem wytwórni BMG. Przypomnijmy, że będzie to pierwsza od ponad dwóch dekad płyta gitarzysty.

W projekcie Iommiemu towarzyszą: wokalista Jørn Lande, który nie tylko zaśpiewał na płycie, ale jest również współautorem wszystkich ośmiu kompozycji, które znajdą się na From the Dark, perkusista Karl Brazil (znany ze współpracy z Robbiem Williamsem czy Jamesem Bluntem) oraz basistka Becky Baldwin, która obecnie gra w Mercyful Fate.

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