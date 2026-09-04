Tony Iommi przekazuje świetne wieści o zdrowiu. "Rak wciąż jest w remisji"

W styczniu 2012 roku u gitarzysty Tony'ego Iommi'ego zdiagnozowano chłoniaka. Ta wiadomość była szokiem dla wszystkich jego fanów. Muzyk Black Sabbath natychmiast poddał się leczeniu. Iommi był leczony w szpitalu Heartlands Hospital w rodzinnym Birmingham.

Na początku 2014 roku gitarzysta zdradził, że przed nim jeszcze ostatni etap regularnej terapii. Natomiast w sierpniu 2016 Iommi oficjalnie ogłosił, że jego choroba nowotworowa znajduje się w stanie remisji.

Ostatnio muzyk, w audycji Trunk Nation With Eddie Trunk na antenie SiriusXM, opowiedział o swoim obecnym stanie zdrowia.

Tony Iommi palce| ESKA Rock Człowiek z Metalu Shor

Jak na razie – odpukać w niemalowane – wszystko jest w porządku. Nadal regularnie chodzę na badania kontrolne. Prawdę mówiąc, zaledwie dwa dni temu miałem kolejne analizy krwi. Trzymam rękę na pulsie. Jak każdy, wszyscy mamy swoje bóle, dolegliwości i różne drobne problemy, ale jeśli chodzi o nowotwór, to na ten moment trzyma się on ode mnie z daleka – powiedział Iommi.

Gitarzysta podkreślił, że jest pod opieką znakomitych lekarzy, którzy na bieżąco monitorują wyniki jego badań. – Mam robione rezonanse, tomografie i całą resztę. Mam świetny zespół lekarzy. Oni dbają o to, żebym funkcjonował na obrotach. Za kilka dni zadzwonią do mnie i dadzą znać, czy w ostatnich wynikach krwi coś wyszło. Jak dotąd wszystko jest w porządku – podsumował muzyk Black Sabbath.

Oto najważniejsze szczegóły nadchodzącego albumu Tony'ego Iommiego

Pod koniec lipca 2026 roku Tony Iommi zapowiedział oficjalnie nowy solowy album. Wydawnictwo zatytułowane From the Dark trafi do sprzedaży 23 października nakładem wytwórni MG. Przypomnijmy, że będzie to pierwsza od ponad dwóch dekad płyta gitarzysty.

W projekcie Iommiemu towarzyszy m.in. wokalista Jørn Lande, który nie tylko zaśpiewał na płycie, ale jest również współautorem wszystkich ośmiu kompozycji, które znajdą się na From the Dark. Na albumie zagrali ponadto: perkusista Karl Brazil (znany ze współpracy z Robbiem Williamsem czy Jamesem Bluntem) oraz basistka Becky Baldwin, która obecnie gra w Mercyful Fate.

Tony Iommi wskazał najważniejsze riffy w dorobku Black Sabbath: