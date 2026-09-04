System of a Down z jubileuszowym wydaniem "Toxicity". Krążek na 25-lecie z nową okładką i ważną zmianą na trackliście!

Zespół System of a Down wydał swój debiutancki album w 1998 roku i już on zapewnił mu sporą rozpoznawalność. Oczekiwania wobec kolejnego wydawnictwa były spore, a sama grupa gotowa na to, aby podbić dosłownie cały muzyczny świat.

Udało się to jej już w sierpniu 2001 roku, kiedy to światło dzienne ujrzał pierwszy singiel, zwiastujący drugi krążek SOAD. Mowa oczywiście o kultowym już dziś kawałku Chop Suey!, który szybko podbił stacje radiowe i listy przebojów, był także punktem obowiązkowym emisji na kanale MTV. Numer był zapowiedzią albumu, zatytułowanego Toxicity, który miał swoją oficjalną premierę dokładnie 4 września 2001 roku, a więc już 25 lat temu! Z racji tego szczególnego jubileuszu kapela przygotowała dla swoich fanów i fanek prawdziwą niespodziankę!

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Gratka dla fanów System of a Down na 25-lecie "Toxicity"

Z okazji 25-lecia do sprzedaży trafiły jubileuszowe wydania Toxicity, tak na CD, jak i na winylu. Co ciekawe, w przypadku edycji na płycie, grupa zdecydowała się na nową okładkę! Ta przedstawia zmieniony, słynny napis, który tu stał się po prostu "SOAD". Ważna zmiana dotyczy także tracklisty. Na tej odpowiednio oznaczony został zamykający album, ukryty utwór, znany przez lata jako "Arto". Na nowym wydaniu został on już oznaczony poprawnie tytułem Der Voghormia. Jak tłumaczy zespół swoją decyzję:

"Der Voghormia" to ormiański hymn duchowy, którego tytuł oznacza „Panie, zmiłuj się”. Utwór ten jest często wykonywany podczas obchodów upamiętniających ludobójstwo Ormian, ale towarzyszy również obrzędom w chwilach żałoby i zadumy. Gdy my, jako System Of A Down, wykonujemy ten utwór na żywo, robimy to, by uczcić pamięć 1,5 miliona istnień ludzkich, które straciły życie w 1915 roku - brzmi oświadczenie System of a Down.

Odświeżonej szaty graficznej doczekało się także wydanie Toxicity na winylu, również i tu na trackliście pojawia się już Der Voghormia. Osoby, które zdecydują się na zakup tego wariantu otrzymają także 7-calowy singiel Johnny, dostępny wcześniej jedynie jako bonus na rzadkich wydaniach z 2001 roku.

Jubileuszowe wydania albumu są dostępne na oficjalnej stronie zespołu.

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