Joe Satriani i Steve Vai oficjalnie ogłaszają! Nadchodzi pierwszy wspólny album wirtuozów gitary

Joe Satriani i Steve Vai. Legendarni gitarzyści rozpoczęli kariery w bardzo podobnym czasie. Pierwszy z wymienionych początkowo grał w zespołach Squares i The Greg Kihn Band, aż w końcu wystartował z karierą solową i podejmował się współprac z ikonami ciężkich brzmień, m.in. Mickiem Jaggerem i Deep Purple.

Steve Vai zaś, zanim rozpoczął karierę u boku samego Franka Zappy, pobierał lekcje gry na gitarze właśnie u Satrianiego! Panowie na żadnym etapie karier nie rywalizowali ze sobą, a wręcz przeciwnie - wielokrotnie współpracowali. W końcu w 1995 roku z inicjatywy Joe powstała supergrupa G3, której jednym z członków na przestrzeni lat był także Steve.

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Ikony gitary wydadzą wspólny album! Kiedy premiera?

Przełom we wspólnych działaniach obu artystów nastąpił jednak w 2024 roku. To wtedy Satriani i Vai powołali do życia wspólny zespół, skład którego uzupełniają perkusista Kenny Aronoff, basista Marco Mendoza oraz gitarzysta Pete Thorn. Przez ostatnie dwa lata formacja wydała kilka singli, w ubiegłym roku zaś wyruszyła w trasę koncertową - która nawet 5 lipca 2025 roku dotarła na warszawski Torwar. Teraz jednak czas na kolejny etap tej współpracy!

Na początku września tego roku Joe Satriani i Steve Vai ogłosili nadchodzącą premierę pierwszego współnego albumu! Wydawnictwo nosi tytuł The Sea of Emotion i ukaże się 6 listopada. Na krążek złoży się łącznie 10 utworów, w tym wydany jako singiel wraz z zapowiedzią całego projektu Mayhem. Co ciekawe, legendarni gitarzyści zdecydowali się na taki krok po upływie aż 53 lat od chwili nawiązania przyjaźni!

To pokazuje, jaką drogę przebyliśmy. Jesteśmy jak dwójka dzieciaków, które jeszcze nie odnalazły własnego brzmienia, ale mają w sobie mnóstwo zapału. Do czegoś dążymy i jesteśmy zdeterminowani - mówi Joe Satriani.

Wtedy właśnie poczułem: "Wow, naprawdę nam się udało!". To piękne, bardzo intymne muzyczne porozumienie między mną a moim przyjacielem. Właśnie po to nagraliśmy tę płytę - dodaje Steve Vai.

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