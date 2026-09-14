Coma zapowiedziała film koncertowy z trasy "Re-start". Będzie go można obejrzeć na TVP VOD

Formacja Coma, dowodzona przez wokalistę Piotra Roguckiego, powróciła w 2024 roku po kilkuletniej przerwie. Wystąpiła na festiwalach, a następnie ogłosiła halową trasę. W ubiegłym roku muzycy zaprezentowali imponujący projekt pod hasłem Re-start: Gra o wszystko. Grupa dotarła do sześciu polskich miast. Teraz trasa, która okazała się ogromnym sukcesem, zyska cyfrowe życie. Coma zapowiedziała oficjalny film koncertowy, który swoją premierę będzie miał jeszcze w 2026.

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– Z setek godzin materiału zarejestrowanego podczas całej trasy powstał specjalny filmowy zapis "Coma Re-start". Zamknęliśmy Waszą i naszą energię w jednym unikalnym doświadczeniu. [...] To nie jest retransmisja, ani zwyczajna rewizyta. Oto "Coma Re-start" zbudowana jeszcze raz. Siódmy koncert z trasy, który wydarzy się po raz pierwszy! Tym razem on-line! – czytamy we wpisie udostępnionym przez zespół w sieci.

W sieci pojawił się już trailer całości:

Oprócz koncertu, na widzów czekać będą wyjątkowe materiały ekskluzywne: making of, wywiad z zespołem przeprowadzony przez Gabi Drzewiecką oraz bonus tracki (Ocalenie, Ostrość na nieskończoność, 0RH+, Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych znaków i Pasażer).

Koncert Coma Re-start będzie dostępny online w serwisie TVP VOD. Premierę zaplanowano na 8 października 2026 (godz. 20). – Tak jakbyśmy się spotkali ponownie w hali podczas koncertu live! I już teraz możemy Wam powiedzieć - ostro podkręćcie u siebie dźwięk, bo jest totalny! – dodają muzycy Comy.

Jak będzie można obejrzeć koncert Comy w TVP VOD? Wystarczy zalogować się lub założyć bezpłatne konto na stronie vod.tvp.pl. Następnie przejść na vod.tvp.pl/promocja. I wpisać kod z biletu w wyznaczonym miejscu, aby odblokować dostęp do koncertu. Należy go kupić na stronie ebilet.pl. Kosztuje 53,90 zł. Warto też zaznaczyć, że dostęp do koncertu Comy będą możliwe wyłącznie do 6 listopada 2026, do godz. 23:59. Po tym terminie materiału nie będzie dało się zobaczyć za pośrednictwem platformy TVP VOD.

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